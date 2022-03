Celle, raccolta Anpi per il popolo ucraino: c’è tempo fino a mezzogiorno

Celle Ligure. Le dodici di oggi. Questo il termine ultimo per portare materiale per il popolo ucraino colpito dalla guerra. Finisce, per ora, oggi la gara di solidarietà organizzata dall’Anpi di Celle. Da lunedì i cellesi hanno portato una quantità ingente e inaspettata di materiale.

Una risposta generosa e tangibile alla richiesta di aiuto con l’ iniziativa promossa dall’Anpi della sezione dedicata ai Fratelli Figuccio che ha già effettuato consegne alla Chiesa del Sacro Cuore di Savona dove stanno convergendo gli aiuti di tantissimi savonesi.

Negli uffici dell’Unipol di largo Giolitti è arrivato, e continua comunque ad arrivare, molto materiale che verrà portato all’associazione Pokrova. Una raccolta che ha dato ottimi frutti, organizzata insieme a don Piero Giacosa, per lunghi anni parroco a Celle, e adesso a Savona. Alla catena di solidarietà ha partecipato anche la Croce Rosa.

“Ieri pomeriggio abbiamo fatto un viaggio, oggi pomeriggio ci sono pronti tre mezzi per riuscire a portare tutto – spiega a IVG il presidente dell’Anpi Fratelli Figuccio, Renato Zunino che aggiunge – sono soddisfatto: abbiamo anche avuto molte donazioni che, aggiunte alla quota versata dalla nostra sezione Anpi, ci hanno permesso di arrivare a mille euro che abbiamo destinato per l’acquisto di medicine. È stata una risposta dei cellesi straordinaria”.

Alle nove le porte degli uffici Unipol di largo Giolitti si apriranno: per donare materiale che verrà portato in Ucraina, c’è tempo fino alla 12.