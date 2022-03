Celle, principio di incendio sulle alture nella frazione di Cassisi

Celle Ligure. Ancora fiamme sulle alture del paese, questa volta nel bosco in cima alla frazione di Cassisi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco (con le squadre di Savona e Varazze) insieme ai volontari della protezione civile di Celle, Albisola e Varazze.

Il rogo, divampato poco dopo le undici, fortunatamente è circoscritto e non minaccia abitazioni; è arrivato però vicino a una baracca, ma non si segnalano danni. Secondo quanto appreso la situazione è sotto controllo.

L’ultimo incendio solo l’altro ieri sera a Pecorile, prontamente domato, nonostante le forti raffiche di vento. Le fiamme, in quel caso, si erano paurosamente avvicinate ad alcune case. Per fortuna gli uomini impegnati nello spegnimento del rogo, hanno evitato il peggio. Ignote al momento le cause che lo hanno scatenato.