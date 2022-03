Celle, ex gallerie del treno: dopo l’estate i lavori per percorso ciclopedonale e parcheggi per moto 

Celle Ligure. Inizieranno dopo la stagione estiva i lavori che daranno nuova vita e funzione alle ex gallerie del treno dismesse da anni. Viabilità ciclopedonale e parcheggi per le moto.

Questo sarà il risultato della completa riqualificazione dei due ex tunnel ferroviari di Cassisi e Roglio che permetterà di arrivare sotto la frazione di Pecorile e poter proseguire verso Albisola. Le due gallerie, nella parte di ponente del paese, la prima nella zona di San Bastian con sbocco in quella di Cala Cravieu e la successiva da qui in Roglio, saranno recuperate e permetteranno di evitare l’Aurelia. Viabilità ciclopedonale con una parte riservata ai motocicli.

Ma c’è di più: “Inoltre, – spiega a IVG.it il vicesindaco Giovanni Siri, – in caso di necessità, questo percorso alternativo si potrà sfruttare, a senso unico, se ci saranno problemi sull’Aurelia, frane o altro tipo di disagio”.

Non si correrà il rischio di passeggiare tra le moto perché queste avranno una corsia dedicata. Allo studio anche la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale per accedere alla galleria di via Cassisi. Insomma un percorso alternativo che unirà il paese, già sfruttando la galleria dei Piani, ad Albisola Superiore.

L’importo totale del progetto preliminare complessivo, suddiviso in tre lotti, è di 650mila euro. Il primo prevede la nuova viabilità pedonale e nuova zona parcheggi di interscambio, nel tratto intermedio di collegamento tra le due gallerie e la zona del porticciolo di Cala Cravieu.

Il secondo, la realizzazione della nuova viabilità ciclopedonale e parcheggi nelle due Gallerie ex Ferroviarie di Roglio e Cassisi con realizzazione di un percorso in direzione levante – ponente verso Ventimiglia, comprensivo degli svincoli di accesso (lato centro abitato di Celle), uscita con contestuale ripristino della zona di versante retrostante (Roglio) e tratto intermedio a cielo aperto tra le due gallerie.

Il terzo, la realizzazione di nuovi sottopassi pedonali lungo l’ Aurelia di collegamento alla rete pedonale esistente. Il via ai lavori dopo l’estate.