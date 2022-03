Case popolari a Cairo, affidata la gestione ad Arte. Briano: “Così non si aiutano le famiglie in difficoltà”

Cairo Montenotte. Polemica per l’affidamento ad Arte Savona della gestione delle case popolari di via Buglio. Ad attaccare la scelta della giunta comunale è l’ex sindaco e candidato alle prossime elezioni amministrative Fulvio Briano, secondo cui la graduatoria degli alloggi dovrebbe rimanere una competenza dell’Ufficio Assistenza del Comune, che invece decide di “lavarsene le mani”.

Lo scorso 11 marzo, la delibera che ha ufficializzato la convezione con l’Azienza Territoriale Regionale per l’Edilizia, la quale in cambio della gestione delle case popolari riceverà nei prossimi cinque anni 19mila euro. Ma per Briano non è solo una questione di soldi.

“In passato – scrive in una nota l’avvocato cairese – l’Ufficio Casa del Comune ha sempre gestito le singole situazioni conoscendo nel dettaglio le condizioni personali e famigliari spesso difficili e delicate. Ora si passa tutto alla burocrazia savonese. Non è la scelta giusta”.

“Arte – prosegue – ha sempre desiderato sottoscrivere questa convenzione un po’ per questioni economiche e un po’ per l’evidente possibilità di gestirsi autonomamente le morosità dal pagamento di spese condominiali e canoni di locazione. Questi sono esattamente i motivi per cui né il sindaco Osvaldo Chebello prima di me, né io successivamente abbiamo mai voluto rinunciare al c.d. ‘ufficio casa’: gestire la delicatezza di numerosissime situazioni di famiglie disagiate che, per svariati motivi, possono incontrare difficoltà ad adempiere regolarmente al pagamento di canoni di locazione e spese condominiali. Il tutto – conclude Briano – fatto a due mesi dalle prossime elezioni comunali”.

Alle accuse, replica il sindaco Paolo Lambertini che sottolinea come il debito fosse un lascito dalle amministrazioni passate: “Quando siamo arrivati, ci siamo trovati un contezioso con Arte che durava da anni ed era anche di una cifra piuttosto consistente – spiega – Abbiamo così valutato con l’azienda, che è proprietaria degli stabili, quale potesse essere la soluzione migliore e l’abbiamo trovata in questa convezione”.

Una decisione che, secondo il primo cittadino, non creerà problemi dal punto di vista sociale: “È tutto sotto controllo – rassicura – nel caso di situazioni precarie e di difficoltà, ci sarà comunque un accordo con il Comune. Mentre Arte interverrà in quelle situazioni in cui ci sono degli insoluti a causa di persone che non pagano, ma non per difficoltà economiche e sono la maggior parte”.

“La cifra di 19mila euro che abbiamo accordato è relativamente bassa – aggiunge – soprattutto considerando il debito che il Comune ha con Arte. Non si poteva chiudere gli occhi davanti a questa situazione, era necessario trovare una modalità di recupero di questi crediti che non possono essere lasciati sospesi in un limbo di tantissimi anni, come è accaduto nelle amministrazioni passate” manda la frecciata al suo prossimo rivale ai seggi e poi chiosa: “È molto più facile criticare le cose che qualcun altro fa piuttosto che farle”.