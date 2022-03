Caro bollette, nuova mazzata per il commercio savonese: “Costi alle stelle, difficile andare avanti…”

Savona. Il caro energia, l’impennata dei carburanti e dei costi delle forniture, ora con la guerra in Ucraina, mette nuovamente a rischio gli esercizi commerciali nel savonese. L’allarme arriva da Confcommercio Savona, con la prospettiva di un rialzo dei prezzi dei prodotti e dei servizi offerti, con inevitabile impatto negativo rispetto alle capacità di spesa e quindi dei consumi.

“Il Terziario è un settore troppo importante per la nostra provincia, per questo servono tutele e azioni immediate per garantire la sopravvivenza di un tessuto di piccole imprese che hanno saputo risollevarsi a fatica dalla pandemia. Da Confcommercio Savona a Confcommercio nazionale la richiesta di interventi urgenti e concreti per calmierare la situazione, altrimenti sarà impossibile assorbire i costi gestionali crescenti senza intervenire sui propri listini” afferma il presidente provinciale Vincenzo Bertino.

“A questo bisogna aggiungere le parallele difficoltà dei consumatori e dei clienti, a loro volta alle prese con bollette domestiche sempre più alte ed il pieno di benzina o diesel, rinunciando magari a qualche acquisto…”.

“Servono misure di sostegno a beneficio tanto delle aziende come dei singoli cittadini, penso alla riduzione delle accise e delle imposte che incidono pesantemente sulle bollette, oltre ad un piano energetico che possa finalmente proiettarci in un futuro nuovo e sostenibile” aggiunge ancora il presidente provinciale della Confcommercio.

“Il commercio savonese teme un effetto inflazionistico generalizzato, con un conseguente crollo nel potere di acquisto delle famiglie: dobbiamo evitare la chiusura delle attività commerciali, spina dorsale dell’economia provinciale e traino della stessa fase di ripresa e rilancio che si stava avviando dopo le gravi difficoltà dell’emergenza sanitaria”.

“Indubbiamente questa nuova crisi preoccupa fortemente gli operatori e le imprese del settore, anche perché investe a catena tutte le tipologie merceologiche e di servizio, oltre ad arrivare proprio in vista della stagione primaverile ed estiva nella quale, con un ritorno alla normalità delle presenze turistiche, l’auspicio era, e rimane comunque ancora, di avere un indotto positivo per il comparto del commercio nelle varie località del savonese” conclude Bertino.