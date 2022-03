Caro bollette, Consiglio regionale unanime: “Stop temporaneo alle accise sul carburante”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 601, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a farsi parte attiva presso il governo per chiedere una misura di urgenza per sospendere temporaneamente l’esigibilità dell’accisa sul carburante o applicare una consistente riduzione dell’Iva sullo stesso carburante, fino al ripristino dei livelli dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre dell’anno 2019.

Una misura considerata come antidoto essenziale per la tenuta del sistema economico dell’intero Paese in un periodo di profonda crisi e instabilità internazionale.

E’ di questi giorni la presa di posizione unanime che arriva da tutte le categorie economiche, produttive e professionali, con riferimento agli effetti a catena in un quadro inflazionistica non controllabile e dalle sue possibili conseguenze sociali, che si andrebbero ad aggiungere alle “ferite ancora aperte” lascite dalla pandemia.

“Rincaro dei carburanti che, insieme al caro bollette, sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, non soltanto dell’autotrasporto ma anche dell’economia del mare e del nostro entroterra” ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno. Ricordo che l’Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e Iva che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio”.