Carenza servizi di Poste Italiane, sindaco di Stella: “Totale disinteresse dell’azienda. Necessario incontro urgente”

Stella. “Inopportuno, dopo l’ultimo sollecito del 23 novembre scorso, il fatto di non aver più ricevuto alcuna risposta da Poste Italiane e dai suoi funzionari in merito alla mia segnalazione

sulla carenza dei servizi e sulla necessità di attivare un Atm Postamat sul territorio stellese”. A comunicarlo in una lettera indirizzata all’azienda il sindaco di Stella Andrea Castellini.

“La situazione di Poste Italiane presso il Comune di Stella può essere soltanto interpretata come un totale disinteresse da parte dell’azienda di erogare dei servizi efficienti sul nostro territorio – continua nella lettera -. Trovo quindi necessario un incontro urgente tra il Comune di Stella e i funzionari responsabili di Poste Italiane del territorio ove ci venga chiarita definitivamente la posizione dell’azienda in merito all’efficientamento del servizio e all’installazione di un Atm postamat all’interno del paese”.

Dal Comune di Stella informano, inoltre, che si sono state ulteriori richieste nel mesi di giugno, nei mesi di maggio e settembre 2020 e nel dicembre del 2019.