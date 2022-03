Carcere di Genova Marassi, una produzione di “grappa” clandestina in cella scoperta dagli agenti della penitenziaria

Liguria. Durante una perquisizione in cella al quarto piano della sezione detenuti definitivi, ieri gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Marassi hanno scoperto secchi pieni di frutta macerata pronti a diventare qualcosa di simile alla grappa e un cellulare di ultima generazione.

Non è stata tuttavia l’unica sorpresa: nelle sale colloqui, durante l’incontro tra un detenuto e la sua convivente, è stato notato il passaggio di due microcellulari, come detto, molto probabilmente nascosti nelle parti intime della donna e rinvenuti nella bocca dell’uomo. Entrambi sono stati denunciati.

A riferire i due episodi è Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa polizia penitenziaria: “Purtroppo – commenta – tali illeciti sembrano non costituire più un’eccezione nelle nostre carceri colabrodo, non sufficientemente vigilate per penuria di organici e scarsamente dotate di sistemi tecnologici ed elettronici utili, per esempio, a bloccare uso dei cellulari all’interno delle carceri. In queste condizioni, se ad oggi tali rinvenimenti e diffusione di tale proibito materiale non avviene in maniera massiccia, è solo grazie alla grande professionalità e allo spirito di sacrificio degli operatori, ma temiamo che non si potrà resistere a lungo”.

“Nel corso della settimana prossima verosimilmente si insedierà il nuovo capo del Dap, Carlo Renoldi, che erediterà un apparato penitenziario allo sbando, non tanto a causa delle precedenti gestioni, ma soprattutto per l’ancestrale pressapochismo della politica e dei governi rispetto alle tematiche carcerarie – prosegue Pagani -. Se vorrà veramente contribuire alla realizzazione del carcere dei diritti, che anche noi auspichiamo, dovrà pretendere il compiuto supporto del Governo e del Parlamento con appositi provvedimenti di natura legislativa”.

Il sindacalista dei penitenziari ricorda infine gli storici problemi delle carceri italiane: “Sovraffollamento detentivo, reclusi con patologie mentali che non dovrebbero stare in carcere, organici della polizia penitenziaria mancanti di 18mila unità, carenza di operatori sanitari, inefficienza delle strutture, delle infrastrutture e delle tecnologie e insufficienza degli equipaggiamenti non sono tematiche suscettibili di ulteriori rinvii nell’agenda politica. Sopita ogni polemica preventiva sulla nomina, auspichiamo, se c’è la reale volontà della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e dell’esecutivo tutto, di intervenire e investire compiutamente sul sistema d’esecuzione penale e, in particolar modo, su quello carcerario”, conclude.