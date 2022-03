Carcarese, un pullman gratis per seguire il big match con il Pontelungo: il regalo del club ai tifosi

“Tutti ad Albenga, a sostenere la Carcarese”. È questo l’appello che la società biancorossa, capolista del girone, lancia ai suoi tifosi per l’importante partita di domenica prossima (13 marzo) contro il Pontelungo, al momento terza forza del campionato di Prima Categoria. E per l’occasione ha deciso di regalare ai suoi supporter un pullman su cui potranno salire gratuitamente per seguire la trasferta.

“Per questa scalata abbiamo bisogno di voi: Carcaresi e cuori biancorossi – scrive il club in una nota – È arrivato uno dei momenti clou del campionato e il vostro sostegno per noi è importantissimo. Per questo la società ha messo a disposizione un pullman gratuito per i tifosi che vogliono seguirci nella trasferta di Pontelungo e supportare i nostri ragazzi in questo big match. Vi aspettiamo per cantare insieme: ‘Vamos Carcarese, vamos campeones'”.

Per richiedere informazioni e effettuare la prenotazione del proprio posto sul pullman è possibile contattare Edoardo (cell. 345.695.56.97) oppure Roberto (cell. 329.270.77.14). Nei prossimi giorni verranno rilasciati tutti i dettagli riguardo all’orario e al luogo di partenza.