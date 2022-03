Carcarese, mister Chiarlone frena gli entusiasmi: “Obiettivo vicino ma manca ancora la matematica, oggi giocato un buon derby”

Carcare. Oggi pomeriggio allo stadio Candino Corrent alle 15:30 è andato in scena l’anticipo della diciottesima giornata del Girone A del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Carcarese e Millesimo, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad un derby avvincente e ricco di motivi d’interesse. Alla fine a spuntarla sono stati i biancazzurri, squadra ad un passo dall’obiettivo promozione la quale si è imposta con il risultato di 3-0 nei confronti degli agguerriti avversari.

Al termine della gara a rilasciare alcune dichiarazioni è stato Loris Chiarlone, allenatore della Carcarese che ha esordito dichiarando: “Oggi i ragazzi hanno vinto una partita importantissima, una bella sfida decisa grazie al mantenimento della lucidità anche durante le fasi più complicate del match. Nella ripresa gli spazi sono aumentati e siamo riusciti a segnare, giocare con coraggio è stata la chiave che ci ha permesso di portare a casa tre punti d’oro contro una squadra davvero tosta”.

Successivamente il tecnico ha svelato il tipo di discorso che farà ai suoi ragazzi alla ripresa degli allenamenti, un’orazione che si concentrerà sul mantenimento dell’attenzione e della grinta dimostrate fino ad oggi per poter festeggiare matematicamente il raggiungimento del sogno promozione. “La matematica non ci ha ancora dato nulla – ha sottolineato l’intervistato – ormai è un discorso che ci portiamo dietro da due, tre mesi. La cosa bella di questo gruppo è che non si accontenta mai, l’ambizione di crescere dei miei giocatori penso che sia la cosa più stimolante”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Loris Chiarlone, allenatore della Carcarese il quale ha dunque cercato di mantenere alta la concentrazione in vista delle ultime gare che potrebbero permettere a lui ed i suoi di centrare la vittoria del campionato ottenendo di conseguenza il salto salto in Promozione.