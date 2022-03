Carcarese forza cinque, la dedica particolare del ds Gandolfo: “Ai carcaresi e alla mia costola”

La vittoria della Carcarese contro il Pontelungo ha avuto un valore ben più grande dei seppur importantissimi tre punti. I biancorossi hanno ribaltato lo svantaggio iniziale e si sono imposti 5 a 1. Il messaggio è chiarissimo: “siamo di un’altra categoria”. Il vantaggio di otto punti sulla seconda della classe, l’Aurora, permette ora ai biancorossi di provare a staccare il pass per la Promozione con qualche giornata di anticipo, anche se mancano all’appella, tra le altre, i derby con un Millesimo in crescita e con la stessa Aurora.

Il direttore sportivo Edoardo Gandolfo esalta la prova offerta dalla squadra: “Abbiamo fatto una partita eccezionale, il risultato parla da sé. La prestazione è stata di categoria superiore, contro una grande squadra con un attacco fortissimo. Un successo che è arrivato al termine di una settimana complicata, nel corso della quale ci siamo sempre allenati in dieci o undici a causa di vari acciacchi e influenza. C’è una bella unione di gruppo”.

“Non solo cuore e attaccamento – prosegue Gandolfo – i ragazzi hanno dimostrato di saper giocare a calcio. Penso che sugli spalti il pubblico si sia divertito. Mancano ancora cinque partite. Se l’Aurora avesse vinto lo scontro diretto sarebbe a meno due. Sta facendo dunque il nostro stesso percorso e quindi vanno fatti loro i complimenti. Ora abbiamo una settimana di pausa e poi ci aspetta il derby con il Millesimo, che sarà molto difficile”.

Infine, un pensiero per i tanti sostenitori biancorossi, ai quali la società ha voluto dimostrare la propria gratitudine organizzando loro la trasferta in pullman: “I tifosi sono stati eccezionali tutto l’anno e ci hanno sempre seguito. Abbiamo dunque penato di regalare la trasferta in pullman. Ringrazio anche i ragazzi di Quiliano (tifoseria gemellata ndr) che sono venuti a sostenerci”.

Infine, una stoccata indirizzata al proverbiale “buon intenditor”, che però non viene svelato: “Dedichiamo la vittoria a tutti i carcaresi e alla mia costola, all’andata c’è stato un brutto episodio che non ho mai rimarcato. Ma chi sa sa, la dedico anche a lei”.