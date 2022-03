Carcarese, Dino Vercelli: “Ci siamo quasi, prestazione eccezionale della squadra”

Il 3 a 0 con cui la Carcarese ha battuto il Millesimo nell’anticipo di ieri fa sì che il campionato sia quasi nelle mani dei biancorossi. Con dodici punti ancora a disposizione e trovandosi a + 11 sulla secondo, +8 se oggi l’Aurora vincesse, iniziare a mettere al fresco qualche bottiglia da stappare non sarebbe peccato.

Il presidente Dino Vercelli è entusiasta della prova offerta dalla squadra contro una formazione quadrata come il Millesimo. L’obiettivo, ora, è levare l’avverbio “quasi” e iniziare a lavorare pensando al campionato di Promozione.

“I ragazzi sono stati eccezionali come sempre – commenta il presidente – una partita condotta magistralmente da tutti. Incrociamo le dita, ormai manca pochissimo. Vediamo cosa farà l’Aurora. Ci siamo quasi anche se fino all’ultimo non è detta l’ultima parola”. È uscita fuori la forza della Carcarese nel secondo tempo, dopo una prima frazione più equilibrata. Non posso che esprimere la mia gioia per questo gruppo meraviglioso”.