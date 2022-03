Carcare piange Nonna Rita, a 107 anni era l’iscritta del Pd più longeva d’Italia

Carcare. E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, dei suoi amici e di quanti l’hanno conosciuta Teresa Pizzorno, chiamata da tutti a Carcare “nonna Rita”. Aveva 107 anni, compiuti poco più di un mese fa: un’età che la rendeva la tesserata del Partito Democratico più longeva d’Italia.

Il Partito Democratico “partecipa al lutto della sua famiglia, dei figli e nipoti che l’hanno amata, assistita con grande dedizione – scrive il segretario Rodolfo Mirri – Con Lei scompare una figura che ha segnato un pezzo di storia. Addio, cara Nonna Rita, rimarrai presente nei nostri cuori e più di ogni altra cosa rimarrà vivo il tuo insegnamento. Rimarrà sempre d’esempio, per le generazioni che ti seguiranno, quel sentimento di affetto e di dovere che ti ha legato negli anni al Partito Democratico”.

Teresa Pizzorno era nata in una cascina ad Altare in mezzo a un bosco senza luce e gas, il suo sostentamento erano i frutti che le offriva l’orto e gli animali. Lo scorso 13 febbraio Nonna Rita aveva festeggiato il compleanno numero 107, per la gioia di tutti gli amici e parenti. “Il Circolo del Partito Democratico di Carcare/Bormida/Pallare/Plodio partecipa con profondo dolore al lutto e si stringe intorno al nipote Simone, Vice Segretario del Circolo PD, e tutta la sua famiglia”.