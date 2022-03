Caos autostrade, traffico in tilt su A26 e A10 a causa dei cantieri

Liguria. Una nuova giornata di passione per il traffico sulla rete ligure, sempre alle prese con le riduzioni di carreggiate dovute ai cantieri sparsi per numerosi tratti della viabilità autostradale.

Questa mattina i disagi maggiori sono tra l’A26 e la A10 in direzione di Arenzano e Savona: lo svincolo per chi arriva da Masone è completamente bloccato, e i mezzi sono praticamente fermi, viaggiando a passo d’uomo.

Situazione simile anche in A10 in direzione di Genova tra Varazze e Arenzano, dove sono diversi i chilometri di code e rallentamenti per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure.

Una ennesima situazione viaria da bollino rosso, con pesanti disagi e lunghi tempi di percorrenza.