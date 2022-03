Caos autostrade: dopo Chef Borghese anche Paola Marella si sfoga su Instagram: “Una vergogna tutta italiana che va avanti da anni”

Liguria. La situazione sulle autostrade liguri è perennemente nel caos. Lo denunciano giornalmente i pendolari e gli automobilisti che devono percorrerle, in coda o fermi e tra infiniti disagi e ritardi. Non solo.

Dopo Chef Borghese che si lamentava con un video postato su Instagram del traffico totalmente bloccato sulle autostrade liguri (con un polemico: "Guardate qua, un dramma ragazzi... Non va bene, bisogna ribaltare il risultato. Liguri: facciamo qualcosa") ora è toccato ad un altro noto volto televisivo: la conduttrice televisiva, protagonista di numerose campagne pubblicitarie, Paola Marella.

"Andare da Milano a Sanremo continua ad essere un percorso ad ostacoli che rende ogni viaggio una vera odissea! - scrive postando un video eloquente su Instagram – Uno slalom tra cantieri (fermi), restringimenti e cambi di carreggiata a causa dei quali, anche senza eccessivo traffico, si formano lunghe code. Senza contare il salatissimo pedaggio che dobbiamo versare all'arrivo a destinazione. Una vergogna tutta italiana che va avanti da anni, perché, è bene ricordarlo, i lavori non sono dovuti ad emergenze, ma a decenni di incuria. E il crollo del Ponte Morandi ne è la prova".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Marella (@paolamarella)

"E noi tutti – prosegue la nota conduttrice - tra palleggi di responsabilità, continuiamo a subire pesantissimi disagi. Per non parlare dei danni all'economia del turismo della bellissima Liguria che ha già sofferto per il covid. Eh si, perchè hanno annunciato che i lavori continueranno...", conclude.