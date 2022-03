Caos Autostrade, altra giornata di code in A10. Le previsioni di traffico per domani ancora da bollino rosso

Autostrade. Altra giornata trascorsa in coda in A10 per molti automobilisti e camionisti che per i più svariati motivi hanno dovuto imboccare la rete autostradale ligure con la speranza di “arrivare prima” a destinazione.

Nel pomeriggio odierno sono 11 i chilometri di traffico segnalati tra Savona e Arenzano (in direzione Genova). La causa sempre la stessa: i lavori che si stanno effettuando sulla rete autostradale ligure. Ad aver segnalato nel giorni scorsi la presenza “drammatica” del traffico anche personaggi famosi come Paola Marella e Flavio Briatore.

Alcune code si sono verificate nel verso opposto, in direzione Ventimiglia, tra Voltri e Varazze. L’entità del traffico parla di 2 km di coda. Si segnala anche una coda di 1 km tra Bivio A26/A10 e rallentamenti di un chilometro anche tra Feglino e Spotorno in direzione Italia, causa lavori.

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i tempi di percorrenza sulla rete ligure nella giornata di domani, mercoledì 30 marzo, non sono molto buoni: sulla A10 in direzione Genova dal mattino alla sera è previsto un bollino rosso per il traffico, con tempi di percorrenza definiti “molto superiori” rispetto alla media. Bollino giallo invece sull’A10 in direzione Savona.