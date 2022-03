Cantiere sul Santa Brigida a Celle: tra una settimana via al consolidamento delle case

Celle Ligure. Partiranno tra una settimana, lunedì 14 marzo, i lavori di consolidamento delle case che avrebbero avuto danni dal cantiere per l’ampliamento del rio Santa Brigida che scorre sotto l’Aurelia e che, per questo motivo, è stato interrotto da mesi.

Dopo sopralluoghi e l’esito di approfondimenti tecnici di dettaglio, sta dunque per iniziare il secondo rafforzamento degli edifici del centro storico, successivo al primo che non aveva dato i risultati sperati. A questa situazione ne è strettamente legata un’altra, quella del semaforo: l’incubo dei cellesi, in primis, e di chiunque si sia trovato a fare i conti con code interminabili e teme di finirci di nuovo, con i minuti spesi in strada e tolti alle proprie giornate.

Un problema che riguarda Celle, ma non solo: c’è anche Varazze in coda, come Albisola. Disagio enorme se si pensa anche alla vicina autostrada con i suoi continui cantieri. Mix esplosivo dalle conseguenze pesantemente negative per tutta la viabilità del ponente. Attualmente è spento per garantire l’esecuzione dei lavori agli edifici, per poi tornare a regolare il traffico quando saranno terminati e il cantiere riprenderà per ultimare l’ampliamento della parte terminale del sottostante corso d’acqua, il rio Santa Brigida, al fine di scongiurarne eventuali esondazioni.

Il consolidamento delle case terminerà ad aprile. Dopo le iniezioni di malta cementizia dello scorso settembre per il potenziamento delle fondazioni che hanno dato esito negativo sul campo prova, si è deciso, nell’ambito di una rielaborazione progettuale, di procedere con una diversa tecnologia di consolidamento che partirà lunedì prossimo.

Al momento, chiaramente, non si sa quando riprenderà il cantiere e, di conseguenza, a funzionare il semaforo. E’ molto probabile dopo l’estate per evitare ulteriori problemi con l’arrivo dei turisti. È questo che interessa agli automobilisti. Ancora troppo presto per averne una risposta.