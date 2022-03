CAMPIONI! L’Albissole vince il campionato e vola in Prima Categoria

La vittoria per 2 a 0 contro la Rocchettese ha consentito all’Albissole di festeggiare la promozione in Prima Categoria con due turni di anticipo.

La squadra di Gasparlin è stata protagonista di una vera e propria marcia trionfale. In quindici partite, la squadra ha ottenuto ben tredici successi. Nelle due occasioni in cui non ha vinto, sono arrivati pareggi importanti con Dego e Plodio, utili per tenere a distanza le inseguitrici. Spicca la solidità difensiva, soltanto tre le reti subite. Numero irrisorio a maggior ragione se si guarda al dato dei goal all’attivo: quarantuno.

La gioia di squadra e dirigenza è stata condivisa con i tanti supporter che seguono la squadra. Il gruppo degli Zueni è tornato a festeggiare dopo anni di ricostruzione, a seguito dell’abbandono della famiglia Colla, e di pandemia.