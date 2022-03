Campionato Regionale CSI, Atletica Val Lerrone sulle ali dell’entusiasmo: tre titoli conquistati e una convocazione ai Campionati italiani

Casanova Lerrone. Tre titoli di Campioni Regionali nelle categorie Allieve, Senior e Veterani del Campionato Regionale CSI per l’Atletica Val Lerrone e una convocazione ai Campionati Italiani di Corsa Campestre di Trieste a soli sei mesi dalla fondazione.

È dunque un bilancio positivo per l’Atletica Val Lerrone insieme alla percezione che sia stato compreso lo spirito che anima la nuova ASD ponentina con sede a Casanova Lerrone dove proprio domenica scorsa ha organizzato la Terza Prova che ha chiuso il Campionato Regionale CSI.

I Campioni Regionali sono Marina Bonora (categoria Veterani), Nicolò Reghin (categoria Senior) e Elena Cusato categoria Allieve. La ASD nonostante abbia partecipato alla competizione solo dal mese di gennaio si è classificata in quarta posizione.

Nell’ultima prova di campionato regionale, l’Atletica Val Lerrone, rinforzata da tesserati provenienti da tutta la Liguria e Piemonte, ha conquistato 13 medaglie d’oro, 11 d’argento e tre di bronzo oltre ad aver visto il gioioso debutto di tanti piccoli alla loro prima gara.

“Siamo soddisfatti. Il nostro debutto nell’organizzazione di una campestre volevamo fosse una festa dello sport nel segno dell’amicizia e della sportività e così è stato – ha dichiarato Andrea Verna –Ringrazio tutti gli atleti e le società savonesi che hanno partecipato, chi ha scelto di vestire i nostri colori condividendo tutti il desiderio di animare una competizione CSI che motivasse i giovanissimi al loro debutto e regalasse un percorso divertente, ma anche impegnativo a chi ama questo sport e non si sottrae alle sfide. Ringraziamo il CSI per il sostegno e per l’impegno a calendarizzare il prossimo anno una prova del campionato di campestre a Casanova Lerrone, entro il mese di febbraio, in modo da favorire la partecipazione più ampia possibile di associazioni sportive. Siamo grati al Sindaco di Casanova Lerrone per il sostegno, ai negozianti e alle aziende agricole del territorio per i premi offerti agli atleti che ci hanno permesso di unire sport e promozione del territorio. Una vallata che ama l’atletica”.

A premiare sotto due grandi ulivi c’erano il sindaco Marino Beneccio, il tecnico della Val Lerrone Adina Navradi, la presidentessa della Pro loco, Silvana Aicardi.

Ecco i risultati

Per i giovanissimi è stata la giornata delle emozioni del debutto. Molti sono gli atleti che si allenano proprio in Vallata.

Nella categoria Cuccioli Maschile, Medaglia d’oro per Giulio Raimondo e argento per Roberto Tafa entrambi Atletica Val Lerrone. Per la categoria Esordienti femminili, medaglia d’Oro per l’imperiese Veronica Palazzo che corre per il CSI con i colori dell’Atletica Val Lerrone, 2° Vittoria Aurame (Atletica Val Lerrone) e 3° Aurora Dicerto (Atletica Val Lerrone).

L’Atletica Ceriale conquista l’oro nella categoria Esordienti con Silvio Porro.

Nella categoria Ragazze, primeggia l’imperiese Valentina Palazzo, Oro con i colori dell’Atletica Val Lerrone. I padrini di casa conquistano l’Oro anche nella categoria Ragazzi con Edoardo Enrico.

Nella categoria Cadette Femminili, medaglia d’Oro per Emma Baradel dell’Atletica Val Lerrone e Argento per la compagna di squadra Giorgia Gandolfo.

A Casanova Lerrone si conferma Elena Cusato dell’Atletica Val Lerrone, medaglia d’oro nella categoria Allieve. Argento per Adele Nattero (Atletica Val Lerrone).

Nella Categoria Allievi, Oro per Gabriele Divita dell’Atletica Val Lerrone, seconda piazza per Nicolò Parodi (Atletica Val Lerrone) e terzo posto per Giulio Betti (Atletica Val Lerrone). L’Atletica Ceriale San Giorgio piazza al quarto posto Giulio Porro, mentre Pietro Fabrici ( Val Lerrone) è al quinto posto.

La categoria Juniores vede primeggiare Chiara Memme – Atletica Val Lerrone. Argento per Giada Bongiovanni – Atletica Val Lerrone

Nel Senior Maschile la spunta, conquistando l’oro, Saverio Bavosio (Atletica Val Lerrone), 2° Nicolò Reghin (Atletica Val Lerrone), 3° Luca Pari (Atletica Val Lerrone), 4° Simone Agrosi (Atletica Val Lerrone).

Nella categoria Amatore A – Femminile si impone Laila Francesca Hero (Atletica Val Lerrone) su Federica Laino, argento (Atletica Val Lerrone)

Oro per Mirko Ferrando dell’Atletica Ceriale San Giorgio nella categoria Amatori A. Nella categoria Amatori B – Femminile, Oro per Moira Molina dell’Atletica Val Lerrone, davanti a Gabriella Rivaro dell’Atletica Ceriale San Giorgio.

Negli Amatori B – Maschile si impone Achille Faranda – Atletica Val Lerrone, oro, seguito da Andrea Verna (Atletica Val Lerrone) e Claudio Siccardi dell’Atletica Run Finale.

Ancora una medaglia d’oro per Marina Bonora dell’Atletica Val Lerrone nella categoria Veterani A. Medaglia d’Argento per Loredana Fausone (Atletica Val Lerrone)

L’Atletica Cairo si impone nella categoria Veterani A con Marco Launo. Medaglia d’Argento per Adriano Cusato dell’Atletica Val Lerrone

Paolo Rossi dell’Atletica Run Finale è medaglia d’oro nella categoria Veterani B.