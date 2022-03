Camion rimane incastrato e manda in tilt via N.S. del Monte: strada chiusa da questa notte

Savona. Grosso inconveniente in via Nostra Signore del Monte a Savona, che in questo momento risulta ancora chiusa al traffico. La chiusura, infatti, è scattata questa notte, in seguito ad un incidente che ha visto coinvolto un camion con targa straniera.

L’autista di origine russe, probabilmente non conoscendo il tratto stradale e le sue complicazioni, ha imboccato la via, salvo poi rimanere letteralmente bloccato, paralizzando l’arteria stradale e trovandosi costretto ad allertare i soccorsi.

Già nella notte, intorno all’1,30, c’è stato un primo intervento dei vigili del fuoco, ma il punto impervio unito al buio ha spinto i pompieri a desistere temporaneamente.

In questo momento, sono in corso valutazioni proprio tra i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per decidere come procedere. Nel frattempo, via Nostra Signore del Monte resta interdetta al traffico.