Camera di Commercio, tre giorni di webinar organizzati dal Punto Impresa Digitale

Liguria. Il PID (Punto Impresa Digitale), servizio della Camera di commercio a disposizione delle imprese che vogliono iniziare, sviluppare o consolidare un percorso di crescita digitale e di innovazione concreta, organizza un ciclo di incontri per dare voce alle aziende locali, alle idee che possono diventare uno spunto per tutti, alla voglia di collaborare degli imprenditori, offrendo così l’opportunità di ascoltare e condividere progetti, nuovi modelli organizzativi, esperienze e storie di successo di crescita digitale.

Ecco i programmi dei tre appuntamenti, tutti in modalità webinar:

17 marzo ore 15

ore 15,00 Saluti istituzionali

ore 15,10 QR-code, RFID e tecnologie per l’inclusione in risposta alla “Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Turismo” e “Missione 2 – Inclusione e Coesione” del Pnrr nazionale

a cura del Dott. Enrico Molinari – Team Coordinator Digital Promoter PID

ore 15,20 Voce alle imprese della CCIAA Riviere di Liguria

Bandiera Lilla Cooperativa Sociale Onlus racconta «Il sociale che aiuta l’economia e il turismo? Si può fare!»

Dott. Roberto Bazzano, Fondatore e Presidente

Azienda vincitrice della Menzione Speciale nel settore “Sociale” del Concorso nazionale “Top of The PID 2020” di Unioncamere.

24 marzo ore 10,30

ore 10,30 Saluti istituzionali

ore 10,40 Sensori interattivi ed AI: dal distanziamento sociale alla nuova esperienza di fruizione del Patrimonio Artistico in risposta alla “Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Cultura e Turismo” del Pnrr nazionale

a cura del Dott. Enrico Molinari – Team Coordinator Digital Promoter PID

ore 10,50 Voce alle imprese della CCIAA Riviere di Liguria

Ligusto Snc – Progetto Battista racconta «L’esperienza museale nella post-pandemia: torniamo nei musei in sicurezza grazie alla tecnologia»

Maurizio Capitelli, CEO e creatore soluzione

Azienda finalista al Concorso “Top of The PID – Mirabilia 2020” di Unioncamere e Associazione Mirabilia

31 marzo ore 10,30

ore 10,30 Saluti istituzionali

ore 10,40 AI, algoritmi e marketing per la sanità digitale in risposta alla “Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività” e “Missione 6 – Salute” del Pnrr nazionale

a cura del Dott. Enrico Molinari – Team Coordinator Digital Promoter PID

ore 10,50 Voce alle imprese della CCIAA Riviere di Liguria

Ambulatorio Fisiomed racconta «Intelligenza Artificiale, Assistenti Virtuali e Chatbot: tecnologia in movimento” per abbattere le distanze ed entrare in casa dei pazienti»

Dott. Matteo Buffa, Project Manager e Dott. Alessio Marroni, Responsabile Scientifico

La partecipazione agli incontri è gratuita, occorre iscriversi inviando un’email a digitalpromoter@rivlig.camcom.it. Il link di accesso alla stanza virtuale sarà inviato il giorno precedente l’evento.