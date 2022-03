Lo Speranza di Davide Girgenti, in nove uomini dal primo tempo, è riuscito ad ottenere un buon pari contro il San Cipriano.

Uno dei protagonisti dell’incontro è stato il giovane centrocampista classe 2002, Ibrahim Sabally, che ha commentato la gara affianco al suo mister: “La partita di oggi è stata dura, potevamo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, ma quando siamo rimasti in 9 poteva diventare un grande problema per raggiungere un risultato positivo”.

Parole di stima arrivate per lo stesso Girgenti, con lo spirito di togliersi delle soddisfazioni: “Mi piace giocare in questa zona di campo, il mister è molto bravo e mi sta facendo imparare tante cose. I playoff? Stiamo lavorando partita dopo partita per inseguire questo sogno”.