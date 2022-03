Loano – La San Francesco ha battuto 4-0 il Borgio al “DeVincenzi”, con le doppiette di due calciatori di grande esperienza come Rossignolo e Antonelli.

Tuttavia, la rosa rossoblù può contare su tanti giovani del posto, che stanno cercando di fare tesoro dei consigli degli “anziani” e, in un campionato che si è verificato sempre più combattuto, sicuramente si tratta di un bel banco di prova.

Uno di questi è Tommaso Quartieri, classe 2004 e loanese doc. Prima al Borghetto, Quartieri è arrivato alla corte di Enrico Sardo con la giusta carica e domenica, giocando titolare, è stato uno dei migliori in campo. Una partita da ricordare sotto tanti aspetti, personali e collettivi: “In settimana abbiamo lavorato veramente bene in allenamento, sapendo quanto fosse sentita questa gara dalla loro parte. Non mi ricordo una loro grande occasione da gol, abbiamo giocato una delle partite più belle della stagione. Volevamo riscattarci dalla sconfitta contro la Priamar, dimostrando ancora una volta di essere i favoriti di questo campionato: non ci fa paura nessuno”.

Il testa a testa con la Spotornese continua di domenica in domenica, alzando sempre più l’agonismo e la voglia di arrivare bene all’ultima giornata, dove le compagini si sfideranno probabilmente dando vita a una sorta di finale. Per Quartieri non si tratta di un peso, bensì di uno stimolo: “Rimarremo tutti concentrati fino alla fine. come abbiamo sempre fatto. Sappiamo i valori della Spotornese e dei loro tifosi, che sono l’arma in più di quella squadra, ma tuttavia sappiamo anche i nostri. La società ci sta offrendo passione e determinazione, facendo veramente di tutto per aiutarci a fare il salto di categoria, e noi vogliamo ripagarla nei migliore dei modi. Loano per me è una piazza veramente importante, sono molto legato a questo paese e darei l’anima in tutte le partite che gioco con questa maglia, che siano 10 minuti come 90“.

Infine, la piazza di Loano rappresenta per lui un qualcosa di speciale: “L’accoglienza è stata veramente ottima. Ho trovato un gruppo fantastico, dal primo all’ultimo, soprattutto Daniele Illiano che mi ha sempre aiutato in qualsiasi modo. Per non parlare di Scannapieco, con lui ho un gran rapporto e così viene anche più facile giocare, Poi aver a che fare con uno come Antonelli ti dà la grinta in più su come affrontare ogni partita che viene e, soprattutto, ho trovato un mister e i suoi assistenti veramente eccezionali: trasmettono molta passione con voglia di vincere e insegnare calcio“.