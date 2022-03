Albenga – I ragazzi di mister Zanardini sono stati battuti dalla Carcarese con un sonoro 5-1, ora il distacco è di ben 13 punti.

Tuttavia, essendo ancora in piena lotta per un buon posizionamento ai playoff, quello che non serve fare è demoralizzarsi.

A dirlo ci ha pensato l’espertissimo Pietro Daddi, che ha commentato così nel post partita: “Siamo partiti bene, poi ci sono stati 10 minuti di blackout dove abbiamo preso due gol. Peccato per questa situazione, però bisogna fare i complimenti alla Carcarese“.

Ed eccolo spronare i suoi compagni, segnale di grande unione in spogliatoio: “Noi dobbiamo puntare a qualificarci ai playoff, giocandoli possibilmente in casa. Bisogna sfruttare questa settimana di stop per ricaricare le file per il rush finale, andandoci subito a giocare una partita importantissima contro l’Aurora: ho tanta fiducia in questo gruppo“.