Pietra Ligure – Dopo la roboante vittoria contro il Cadimare, che sembrava aver riportato un po’ più di serenità, i biancocelesti sono stati sconfitto fuoricasa dall’Ospedaletti in una gara cruciale per la salvezza.

In quattro partite sono stati fatti soltanto tre punti: uno score che nessuno si sarebbe aspettato di commentare, compreso mister Mario Pisano.

Il tecnico andorese, nell’analizzare la partita di ieri, ha voluto evidenziare i problemi più rilevanti della difficile situazione pietrese: “Sapevamo esattamente il tipo di partita che avremmo dovuto fare a Ospedaletti e, per tutta la settimana, ci siamo detti di non regalare nulla a nessuno. Poi ce lo siamo ridetti prima della riunione tecnica e ne eravamo tutti convinti. Purtroppo dopo 3 minuti le cose sono andate diversamente, e non è responsabilità dei soli due protagonisti dell’episodio, ma di un atteggiamento generale contrario rispetto alle consegne. Per questo motivo il più responsabile sono io, probabilmente non sono stato molto convincente ma da domani lo sarò sicuramente di più“.

Nulla è perduto però per il Pietra Ligure, visto che mancano ancora cinque giornate. Pisano è sempre convinto delle potenzialità dei suoi ragazzi, ma urge che ci sia un cambio di mentalità nell’immediato: “Le distanze sono brevissime, abbiamo tre squadre ad un punto sopra di noi e questo dimostra l’equilibrio che regna in questo girone. Bisogna solo pensare a lavorare bene e a vincere per uscirne. La rosa è di prospettiva ma senza un passato degno di questo livello, se si escludono 3/4 giocatori. Ora è il momento che da “prospettiva” si diventi “certezza”: chi ce la fa si conferma, chi non ce la fa muore sportivamente. Ci sono stati momenti peggiori, ora dipende sempre tutto da noi e con una vittoria domenica si guarderà tutto in modo diverso. Per quanto riguarda il resto non ho bisogno di lanciare nessun messaggio, con la società il rapporto è diretto e costante e coi giocatori non ho mai fatto troppi giri di parole, quindi queste sono cose che rimarranno tra di noi”.

E con una frase molto chiara conclude il suo discorso: “È finito il tempo del fioretto, ora c’è da tirare fuori la spada. Sarà fondamentale far tesoro dei nostri errori e non ripeterli. Lavoreremo per vedere un Pietra Ligure avvelenato al punto giusto, che sappia portare la gara sul piano che le è più consono, ma per fare questo però ci sarà bisogno di una forte coesione tra tutti”.