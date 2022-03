Il Pietra Ligure perde 2-1 in casa dell’Arenzano, non riuscendo ad invertire immediatamente la rotta dopo la débâcle contro la Sestrese. Una gara svolta sui nervi quella tra due formazioni che, anche nel corso della regular season, hanno fatto del gioco il loro punto di forza.

La rete di Puddu aveva permesso ai biancocelesti di riacciuffare il parziale, ma cinque minuti dopo il neoentrato Mancini ha spinto in porta un pesantissimo pallone per il 2-1 definitivo.

Un gol molto contestato perché, nel momento della capitolazione, l’assistente ha segnalato fuorigioco ma l’arbitro, andandosi a confrontare con lui, ha deciso di convalidarlo scatenando l’ira degli ospiti.

Mario Pisano è rimasto esterrefatto da questo episodio, ma non solo: “Avevamo il pareggio in mano, dopo un secondo tempo totalmente a nostro favore, ma il signor Ermini ha completamente penalizzato la partita. Non so se sia sfortunato oppure non gli stiamo simpatici, però assegnare quel gol è qualcosa di molto grave: oltre a non ascoltare ciò che il guardialinee gli ha suggerito, segnalando il fuorigioco, non ha visto un fallo gigantesco di Minardi su Praino avvenuto un attimo prima. E ancora, c’è stata una gomitata pazzesca su Tona che ha dovuto lasciare il campo, e non so se debba andare all’ospedale o meno. Quindi, tra vittoria e responsabilità, abbiamo trovato il signor Anton Giulio Ermini“.

Quindi il tecnico non ha assolutamente intenzione di dare alcuna responsabilità ai propri calciatori: “Mentre siamo stati dei polli settimana scorsa, oggi abbiamo subito l’ottimo primo tempo dell’Arenzano, ma poi ci siamo rimessi a posto giocando la nostra gara. Non voglio più tornare su questo discorso, non dobbiamo farci prendere dalla paura: ci sono sette partite da giocare per vincere, lavoreremo per questo”.