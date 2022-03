Un pareggio che porta altro entusiasmo in casa Campese quello arrivato contro il Savona di Podestà.

Mister Andrea Meazzi ha commentato l’incontro visibilmente soddisfatto: “I ragazzi sono stati veramente ammirevoli, lottando su ogni pallone con qualche occasione per segnare. Quindi devo fare i complimenti alla mia squadra per ciò che hanno fatto: facciamo 3 ore di allenamento a settimana e, in quel poco tempo a disposizione, i ragazzi danno veramente tutto”

Terzi in classifica a pari merito con il San Cipriano, la strada della Campese sembra essere diretta verso una direzione ben precisa: “Noi vogliamo raggiungere i playoff e ci saranno 7 finali d’ora in avanti, le quali cercheremo di farle al meglio per arrivare all’obiettivo. Oggi era una partita importante, ci prendiamo un pareggio contro una squadra come il Savona“.

Un pensiero anche sugli avversari: “Quando si cambia guida tecnica ci si aspetta sempre una scossa. Podestà è un allenatore esperto, che ha vinto dei campionati, quindi mi aspetto proprio che questa scossa arrivi“.