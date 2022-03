Finale Ligure – La Prima Squadra, avendo raggiunto l’obiettivo stagionale, potendosi ora giocarsi con tranquillità le proprie carte ai playoff, sta facendo nuovamente la sua bella figura.

L’abbinamento tra esperienza e spensieratezza giovanile ha portato i suoi frutti, che sono da spartire a molte figure. Lo stesso Pietro Buttu ha sempre voluto sottolineare l’importanza del contributo dei sotto leva giallorossiblù, guidati da un duo tecnico tanto inaspettato quanto efficiente: Vincenzo Sgambato e Luca Spadoni.

I due mister, e amici, a Ventimiglia si erano espressi molto soddisfatti del campionato della loro Juniores, con alcuni ragazzi che erano pianta stabile degli allenamenti del tecnico ingauno.

A questo punto della stagione i numeri sono visibilmente aumentati, sia da un punto di vista di classifica sia come giocatori in Prima Squadra.

Sgambato lo si ricorda per i suoi trascorsi in squadre di Serie C e Serie D, passando prima per il settore giovanile dell’Inter. Insomma, un curriculum non da poco.

Tuttavia, anche solo giocandoci una stagione, il Finale gli è entrato nel cuore e per questo ha deciso di tornare, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del settore giovanile: “Tante volte mi trovo a citare l’annata fatta qui da giocatore, che mi ha lasciato tanto sotto tutti punti di vista. Eravamo un gruppo dalle grandi qualità umane, l’abbinamento perfetto a quelle tecniche per riuscire a fare bene nel calcio: ci vuole dedizione e passione in ciò che si fa. I ragazzi devono capire che giocare a Finale significa essere in un posto importante, dove in Prima Squadra c’è un mister come Buttu che pretende tanto e ha sempre lavorato nella maniera giusta con i giovani“.

L’orgoglio più grande è per i suoi ragazzi, ma non solo: “La Juniores deve essere il serbatoio della Prima Squadra: nel momento del bisogno hanno dimostrato che i nostri percorsi sono allineati. Noi possiamo dare degli input, ma il merito è loro perché si tratta di un gruppo che dev’essere tutelato. Non siamo più in una società che naviga nell’oro, quindi il valore in più che il Finale deve avere è proprio il nostro settore giovanile. Mi auguro che si possa continuare a valorizzarlo in futuro, facendo ancora meglio. Sono molto contento della mano di Buttu ma, soprattutto, di quella che mi sta dando Luca Spadoni“.

Anch’esso con dei ricordi felici da giocatore, tra Eccellenza vinta e playoff in Serie D, sembra esserci un grande feeling che sta portando sempre più entusiasmo in questo peculiare duo tecnico: “Era da un po’ di anni che cercavo di portarlo qui, aldilà del meraviglioso rapporto da compagni di squadra: quando ci si ritrova in altre vesti si riesce a identificare al meglio il valore della persona. Il merito di quel qualcosa in più che stiamo facendo è soprattutto il suo: una figura fondamentale di questo percorso”.

Un percorso che necessita di una grande unione d’intenti. Sgambato vuole questo dall’intero comparto del club di Via Brunenghi: “Serve un gruppo di lavoro che sposi il progetto, remando dalla stessa parte e condivida le linee guida della società. Formare uno staff che abbia tutti questi requisiti è fondamentale, farcela porterebbe a creare un affiatamento che poi possa essere trasmesso ai ragazzi. Io ci credo veramente, e qui a Finale si può fare ancora di più“.

Infine, domani alle 16:30 i finalesi saranno ospiti della Genova Calcio. Sono state tante le compagini che si sono fatte avanti per complimentarsi per il gioco offerto, soprattutto se si pensa che si tratta della formazione più giovane del campionato. La ricetta è semplice, ma il piatto non è ancora completato: “La partita del sabato è solo il frutto del lavoro settimanale: quando si lavora con passione diventa tutto più semplice. Spero che si possa fare un finale di stagione importante, questi ragazzi lo meritano“