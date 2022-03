Finale Ligure – Passati in vantaggio con la rete di Alex Fabbri, i giallorossiblù sono andati ad un passo da una prestigiosa vittoria all’Annibale Riva. Tuttavia, questo desiderio è stato frenato da Simone Lupo che, a cinque minuti dalla fine, ha insaccato in rete il pallone del definitivo pareggio.

Un risultato che il Finale fa da tre partite, ma ottenuto contro formazioni di grande spessore come Cairese e Fezzanese che, assieme all’Albenga, hanno il sogno di provare a raggiungere la tanto desiderata Serie D.

Tanta è la soddisfazione di mister Pietro Buttu, quanto l’amaro in bocca per essere stati molto vicini ad un risultato pieno in un campo difficile: “C’è il rammarico di essere stati raggiunti alla fine, proprio come a Cairo, però non posso rimproverare nulla alla squadra: hanno fatto la prestazione che dovevano fare, meritavamo quei due punti in più. Ultimamente finiscono le partite arrabbiati, questo mi dispiace. Tuttavia può essere considerato un segnale di grande mentalità, devono continuare così e sono sicuro che arriverà la prima vittoria“.

Tuttavia, il Finale ha già raggiunto il proprio obiettivo stagionale: “Volevamo rimanere in questa categoria, ce l’abbiamo fatta e ora non dobbiamo porci limiti. In queste tre partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma ci sono ancora sei partite da giocare”.

Da sottolineare la prova generosa di Stefano Faedo, impiegato come esterno a tutta fascia per svolgere entrambi le fasi. Lo riconosce lo stesso tecnico, ma le lodi sono estese anche a tutti gli altri: “Lui è stato molto bravo a sacrificarsi in questo modo, così come il resto della squadra: per giocare questo tipo di partite, che sembrano tutte finali, ci vuole proprio questo spirito, soprattutto se si è meno forti sulla carta. I miei ragazzi stanno meritando di giocare questi playoff, sono estremamente soddisfatto”.

Indicare una favorita non è un campito facile, infatti Buttu crede che: “Chi vincerà il campionato lo farà sul filo di lana, visto il grande equilibrio che c’è. Sicuramente Fezzanese, Cairese, Rapallo e la stessa Albenga hanno tutte le carte in regola per sognare in grande, ma ci può essere anche la sorpresa”.