Ceriale – Al “Merlo” è andata in scena la sfida dei biancoblu di Andrea Biolzi contro una Veloce che naviga in piena zona playout.

Siccome è sempre meglio star sereni, i padroni di casa erano chiamati a fare una chiara partita: giocarla per vincere, e così è stato.

Decisivo è stato il gol messo a segno da Andrea Rocca al settimo minuto di gioco che, da grande rapace d’area, ha sfruttato un errore della difesa granata per poi superare il portiere e diventando di diritto il match winner dell’incontro.

Una vittoria importantissima, come la definisce lo stesso Rocca: “Ci serviva per il morale, permettendoci di scacciare la brutta figura con la Baia Alassio. Abbiamo sprecato un po’ troppe occasioni per raddoppiare, se bisogna essere sinceri, ma ci teniamo stretti questi tre punti fondamentali che ci fanno piacere“.

Per il numero 9 è stato il primo gol con la maglia del Ceriale, dopo un lungo periodo a secco. La felicità è evidente: “Sono molto contento perché non arrivavo da un periodo facile: psicologicamente è dura non trovare il gol per un attaccante, però ho sempre cercato di aiutare la squadra con le prestazioni. Ora mi sento sbloccato mentalmente e voglio ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicino, in particolare l’intero ambiente Ceriale che mi ha sempre supportato, e dedicare questo gol alla mia fidanzata Sara“.

L’ambientamento in maglia biancoblu è stato rapido e di forte impatto: “Qualcuno lo conoscevo già, ma ci ho messo poco a conoscere tutti gli altri perché sono ragazzi molto bravi e di compagnia. Poi il DS Sansalone è una persona molto preparata e precisa, la società è presente e si può fare calcio in maniera ottimale. Credo manchi pochissimo per poter ambire a qualcosina di più, facendo quel salto di qualità che questa piazza merita per la grande passione che c’è”.

Se il giocatore e l’allenatore sono in simbiosi il gioco si fa più semplice. Tra Rocca e Biolzi c’è un forte legame: “Quando ero ad Albenga avevo fatto un sacco di gol e vinto i playoff con lui in panchina. Quindi posso dire che una delle prime ragioni per le quali ho voluto scegliere Ceriale è stata proprio la sua presenza: c’è una grande stima reciproca e io cerco sempre di ripagare la sua fiducia perché se lo merita per l’allenatore e la persona che è“.

Come tra compagni di squadra: il gioco di squadra si fa uniti l’uno con l’altro. In particolare con Alessandro Buonocore sembra proprio ci sia un certo feeling: “Si tratta di un giocatore sprecato per questa categoria, come per l’Eccellenza: se solo avesse una testa diversa non sarebbe a giocare qui con me, e con noi. Però sono contento di averlo in squadra perché riesce a farci fare il salto di qualità, con una visione e una personalità incredibile, me è anche un caro amico e un ragazzo di cuore con il quale spero di togliermi qualche soddisfazione”.

Ultima, ma non per importanza, è la sua grande destrezza con i social network: “Con la nostra fotografa e social media manager, Elena Andreo, siamo molto coperti. Fa sempre piacere poter condividere le proprie emozioni sui social, quindi per me è molto importante farlo e credo sia la rappresentazione del futuro“.

Per il Ceriale il futuro si chiama Bragno, e servirà un’altra prestazione da battaglia per centrare nuovamente l’obiettivo.