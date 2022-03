Cairo Montenotte – Una partita da “Sliding doors” quella tra Cairese e Angelo Baiardo: 1-0 locale a fine primo tempo, 2-1 ospite dopo 15 minuti dall’avvio della ripresa e, infine, 3-2 gialloblù completato dalla rete al novantesimo di Piana.

Tre punti pesantissimi per il prosieguo di una Cairese pronta a preparare il grande appuntamento di domenica prossima, dal quale si potrà iniziare a pronosticare qualcosa: lo scontro diretto contro la Fezzanese, una gara cruciale per tentare di inseguire concretamente un sogno chiamato “Serie D”.

Per mister Diego Alessi, innanzitutto, c’è grande soddisfazione per ciò che i suoi ragazzi hanno mostrato contro i genovesi: “Oggi affrontavamo un avversario di tutto rispetto e non era assolutamente semplice. Abbiamo disputato un grande primo tempo, non subendo nulla, mentre abbiamo regalato il primo quarto d’ora del secondo tempo e, soprattutto in partite così importanti, questo non può succedere. Però poi ci siamo ripresi bene e con il nostro gioco siamo andati a vincerla: sono soddisfatto dei miei ragazzi, se lo meritano ampiamente“.

Una coesione che sta diventando sempre più un grande punto di forza per i gialloblù: “Il gruppo è meraviglioso. Tutte le settimane sono chiamato a fare delle scelte difficoltose, avendo tantissimi interpreti ottimi da scegliere in base alla partita. Spero che Poggi non abbia niente di grave visto per noi è un giocatore molto importante”.

E ora testa alla Fezzanese, ma come vorrebbe vincere Diego Alessi? Con un risultato ampio oppure di “corto muso”? “Io vorrei vincere, quello è più importante, poi come si vedrà! Sono una squadra fortissima ma dobbiamo affrontare quella partita come tutte le altre: costruiamo gioco per cercare di vincere con tutti. In settimana ci prepareremo così, consci di chi andremo ad affrontare”.