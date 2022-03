Albenga – Ieri pomeriggio si sono sfidate due formazioni che si sono sempre affrontate battagliando sino al novantesimo minuto: quando c’è un Albenga-Finale ci si diverte sempre.

I ragazzi di Pietro Buttu sembravano essere ad un passo dall’impresa di espugnare l’Annibale Riva, ma a cinque minuti dal termine l’incornata di un giocatore esperto è stata decisiva per salvare il risultato: Simone Lupo, classe 1982 con tantissima esperienza e voglia di giocare a calcio.

Al termine della gara si è espresso in questo modo, sottolineando quanto sia stato importante rimettere in piedi la partita, evitando una sconfitta che sarebbe stata dura da digerire: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, durante il quale non mi ricordo occasioni da parte del Finale, se non quel gol arrivato per una nostra ingenuità all’ultimo secondo. Questi gol sono i peggiori perché arrivano tra un tempo e l’altro e tagliano un po’ le gambe. Infatti alla ripresa abbiamo avuto 20 minuti di sbandamento a livello emotivo, dove sembravamo non crederci più. Poi i tifosi, assieme ad un avversario diventato più rinunciatario col passare dei minuti, ci hanno dato il coraggio per pareggiare e poi andare vicino a vincerla“.

La forza di un gruppo è fondamentale in uno sport di squadra. Lupo ha voluto lodare l’attaccamento e l’unione dello spogliatoio bianconero, notato e apprezzato anche dalla tifoseria a fine gara: “Ci sono state vicissitudini di ogni tipo, credo sia inutile nascondersi dietro ad un dito: dimissioni varie, addii e altri mille problemi. Noi abbiamo dimostrato di avere un carattere incredibile e, essendo uno dei più esperti, mi sento di dire che in queste condizioni il 90% delle squadre avrebbe fatto i playout. Noi siamo ai playoff, che giocheremo uniti fino alla fine per dare una soddisfazione a dei tifosi unici: se non si è rotto del tutto il giocattolo lo dobbiamo a loro”.