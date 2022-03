Albenga – In una partita da “Sliding Doors” tra Albenga e Finale è fuoriuscito un pareggio. La rete di Simone Lupo a cinque minuti dalla fine ha rinvigorito l’intera squadra, che stava quasi per completare la rimonta.

Flavio Ferraro ha dovuto seguire la gara in tribuna per scontare la squalifica ricevuta a Taggia, ma ha fatto il modo di farsi sentire anche in quel frangente.

Il tecnico si è reputato soddisfatto della prestazione dei suoi, tranne per un particolare che ha tenuto a sottolineare: “Prima di approdare ad Albenga ho visto alcune partite del Finale, credo che non abbiano mai sofferto quanto oggi contro di noi: abbiamo preso una traversa e sprecato un’occasione da gol davanti alla porta, prendendolo l’azione dopo commettendo un errore grosso come una casa. Nel secondo tempo non siamo entrati in campo con la stessa quadratura del primo, però la zampata di un giocatore d’esperienza in mezzo a tanti giovani ci ha aiutato a evitare un’altra sconfitta immeritata. Ci teniamo questo pareggio, però dovevamo andare in vantaggio noi prima”.

A fine partita c’è stato il saluto di rito tra squadra e i tifosi, che hanno applaudito l’attaccamento e l’intensità messa in campo. Ferraro si unisce ai propri supporters: “I ragazzi sanno di essere in una piazza importantissima, un’opportunità grossa che bisogna sfruttare. La tifoseria ci chiede di onorare sempre la maglia, indipendentemente dal risultato che può dipendere ancora da alcuni fattori di inesperienza in alcune situazioni decisive. Oggi abbiamo lottato facendo un primo tempo d’applausi, compromesso soltanto da quell’errore gravissimo sul gol di Fabbri. Non ci siamo stati a perderla, reagendo alla grande dopo una buona settimana di lavoro”.