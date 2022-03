Albenga – Il playoff degli ingauni non è partito come essi auspicavano.

Dopo una partita disputata a buoni livelli, con un primo tempo ottimo, il gol di Luca De Martini a venti minuti dal termine ha gelato l’intero ambiente bianconero.

Ovviamente la strada è ancora tanto lunga, ma perdere fa sempre male. Soprattutto a mister Flavio Ferraro, che si è espresso così nel post partita: “Un risultato che nessuno si aspettava dopo un primo tempo dove abbiamo creato molto più del Campomorone. Purtroppo alla ripresa la squadra non si è più espressa in quel modo, probabilmente complice anche il vento a sfavore, ma sin da subito si è visto un calo di atteggiamento: ci siamo praticamente liquefatti, subendo un unico tiro in porta dove ci hanno fatto gol e, successivamente, non abbiamo sfruttato le due occasioni per pareggiare. Quindi direi che è stata una sconfitta molto amara e immeritata, perché non so se avremmo meritato di vincere, ma sicuramente non di perdere”.

Per Ferraro si è trattato di una sorta di déjà vu, con alcune sfaccettature differenti: “Già col Finale c’era stato un cambio repentino tra il primo e il secondo tempo, però perlomeno è avvenuto dopo venti minuti; oggi è accaduto subito, me ne sono accorto immediatamente ma purtroppo non sono riuscito in nessun modo a cambiare l’inerzia della partita. Probabilmente ci voleva un po’ più di esperienza per gestire determinate situazioni con questo forte vento, ma c’è stato per tutti”.

Al termine della gara la Gradinata Sud ha espresso la sua rabbia non per la sconfitta, ma per il fatto che la squadra non sia andata a salutare. Mister Ferraro e Simone Lupo, dopo aver ascoltato le parole dei supporters, hanno richiamato tutto il gruppo che poi si è presentato dinnanzi a loro. Il tecnico ne ha voluto parlare spontaneamente: “Mi scuso a nome di tutta la squadra. Purtroppo i ragazzi erano talmente dispiaciuti che hanno commesso questa dimenticanza, vedremo di rifarci nelle prossime gare”.

L’esordio di Gabriele Sanci in bianconero è durato solo 45 minuti, ma ciò era già nell’aria durante la settimana: “Lo ringrazio per essersi messo a disposizione, nonostante i pochi allenamenti fatti e i problemi di salute personali, dando il suo contributo nel primo tempo. Era già chiaro prima della gara che avrebbe potuto reggere massimo 45-50, quindi è stato un cambio premeditato. La scelta di Lupo è arrivata perché ho creduto ci fosse bisogno di un punto di riferimento nel reparto avanzato“.