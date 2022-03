Cairo Salute trasloca: da lunedì la nuova sede dei medici di famiglia sarà in corso Dante

Cairo Montenotte. Cambio sede per i medici di medicina generale che da via Berio si trasferiranno vicino all’ospedale San Giuseppe, dove una volta c’era il consultorio. “Salvo complicazioni – spiega il direttore di Cairo Salute Amatore Morando – finiremo il trasloco durante il weekend e saremo operativi in corso Dante da lunedì mattina (3 aprile)”.

La notizia era già nell’aria da mesi, a settembre era arrivato l’annuncio da parte della cooperativa di medici che stava cercando di vendere l’immobile acquistato a maggio 2006 per poi spostarsi in una nuova location. Ora è arrivata la data ufficiale del trasloco.

“Per i pazienti non cambierà nulla – ci tiene a sottolineare Morando – ci sarà sempre la medicina di gruppo e faremo gli stessi turni, cambierà solo il luogo in cui effettueremo le visite”.

La decisione di trasferirsi è arrivata per questioni economiche. A causa della mancanza di risorse, infatti, ogni anno le perdite erano pari a 150mila euro. “Rispetto a 16 anni fa, sono cambiati i tempi – spiega il medico – La sperimentazione dei centri salute da parte dell’Asl è terminata e il progetto non era più economicamente sostenibile. Sono sorte quindi nuove esigenze e ormai la sede di via Berio era sovradimensionata”.

L’immobile è stato venduto in tre diverse porzioni e ospiterà: uno studio dentistico; il poliambulatorio di specialisti Cairo In Salute che è a gestione privata e una terza parte sarà occupata da un’azienda lombarda che lavora sempre nel comparto sanitario e che al momento vuole rimanere anonima.