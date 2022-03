Cairo 2022, Grande Liguria sulla bagarre nel centrodestra: “Mancanza di rispetto nei confronti dei cairesi”

Cairo Montenotte. Anche Grande Liguria interviene per commentare la bagarre dell’interno del centrodestra che sta influenzando le prossime elezioni amministrative a Cairo Montenotte. Lunedì le dichiarazioni dei partiti che governano la Regione, escluso Cambiamo!, che hanno affermato: “Noi sospendiamo il giudizio su Lambertini finché non sapremo cosa vuol fare Toti con l’ospedale di Cairo”. Una presa di posizione che secondo Grande Liguria porta ad una riflessione.

“Avevamo pensato di aver capito male – dicono – probabilmente la frase non è stata riportata bene, e abbiamo cercato conferme, che questa mattina sono arrivate mediante una pagina su Facebook da parte di un consigliere regionale (si riferiscono ad Angelo Vaccarezza ndr). Che dire la cosa ci sconcerta parecchio, perché secondo quanto scritto scelte importanti quali l’organizzazione sanitaria sono decise dal presidente e nessun altro? Ma scusate la commissione sanità e il suo presidente non partecipano alle scelte? I capi gruppo esistono? E se sì, non vengono informati? E il consiglio regionale viene coinvolto?”, si domandano dalla segreteria provinciale di Grande Liguria.

“Se le cose stanno come abbiamo letto – sottolineano -, ci sono validi motivi per chiedere di andare a nuove elezioni, perché davvero la situazione è grave. Se invece, come pensiamo, è una strategia per forzare la mano a Cairo, riteniamo davvero antipatica la mancanza di rispetto nei confronti dei cairesi. Queste situazioni dimostrano che ci vuole una presa di posizione di tutte quelle liste civiche che possono rappresentare degnamente il territorio togliendolo dalle mani della partitocrazia, che non rappresenta più gli interessi dei territori”, concludono.