Cairese sei da vertice! Il goal di Babliuk lancia la rimonta: “Per mio nonno in Ucraina”

Un goal per sognare, una gioia in un momento difficile. La rete del centrocampista Mykola Babliuk ha consentito alla Cairese di pareggiare i conti contro un Angelo Baiardo che stava conducendo 2 a 1. Rete fondamentale alla quale ha fatto seguito il centro di Piana, che a tempo scaduto ha mandato in estasi il pubblico del Brin e in orbita i sogni di una squadra che ora vede la Serie D come un obiettivo concreto.

La Cairese, grazie al successo odierno, è salita a quota otto punti in classifica. Un bottino che significa primo posto in coabitazione con la Fezzanese. E domenica prossima ci sarà lo scontro diretto in casa degli spezzini. “Sarebbe stato un peccato non portare a casa tre punti dopo una grandissima partita. Abbiamo sbagliato dieci minuti nel secondo tempo. Felice per il goal ma soprattutto per la vittoria”, commenta il centrocampista ex giovanili della Virtus Entella.

“Abbiamo dominato il primo tempo – prosegue – siamo calati nella ripresa ma abbiamo un grande cuore e l’abbiamo recuperata. La prossima con la Fezzanese sarà importante. Sono sicuro che potremo fare bene”

Ucraino, Babliuk sta vivendo un periodo difficile da quando la Russia ha invaso il suo Paese di origine: “Dedico questo goal a mio nonno che è in Ucraina in questi momenti difficili. Lo dedico anche a mia madre che non sta vivendo un momento felicissimo proprio per questo e a mio padre”.