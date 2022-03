Cairese, il calciatore ucraino Babliuk: “Pensiero fisso su mio nonno, calcio unica distrazione”

Cairo Montenotte – Alle 7 del mattino del 24 febbraio scorso un orribile fardello si è abbattuto inesorabilmente sull’Europa: la Russia di Vladimir Putin inizia la sua folle guerra in Ucraina, tra bombardamenti, spari e tanta paura rimandando ai momenti più bui della storia mondiale.

Chi ci rimettono più di tutti, naturalmente, sono i civili. Fortunatamente il numero di chi si è messo in salvo sta sempre più aumentando, ma c’è ancora una parte di essi che non ha avuto o possibilità o intenzione di farlo.

C’è chi queste persone le conosce, o addirittura ha legami di parentela e, trovandosi a chilometri e chilometri di distanza, diventa per loro un’agonia sopportare questa lontananza.

Nel nostro Paese, come nella nostra Regione, sono presenti cittadini Ucraini che si sono trasferiti qui per trovare maggiore stabilità, facendoci rendere conto di come noi, in fin dei conti, non siamo così tanto sfortunati.

Il panorama calcistico ligure ne conta qualcuno, ma il nome che questa settimana è risuonato più volte è quello di Mykola Babliuk, giocatore della Cairese di Diego Alessi.

Gli applausi e la solidarietà generale al “Cesare Brin” sono stati dei bei segnali di vicinanza. Ma il suo viaggio non parte da Cairo Montenotte.

Mykola è nato a Černivci, una città a ovest di Kiev al confine con la Romania.

Sua madre vent’anni fa decise di trasferirsi in Italia per riuscire a dargli una vita migliore, più di quella che lei stava avendo. Per tre anni rimase con suo nonno mentre lei era via, che è stato capace di recitare tutti i ruoli di cui aveva bisogno: il legame con lui è molto forte. Dopodiché, all’età di 5 anni, è partito anche Mykola e l’emozione del viaggio in aereo fu forte: sapeva di star cambiando vita, non sapendo tuttavia dove sarebbe andato. Con gli anni si è integrato con la società, imparando la lingua e iniziando a fare diversi sport: nuoto, basket e judo per tanti anni. A 6 anni iniziò a praticare quello che per lui ormai è diventato uno stile di vita: il calcio, alla Loanesi i primissimi calci per poi passare ad avventure importanti come Savona e Virtus Entella, una svolta significativa per il classe 2003.

Da Chiavari poi passa a Cairo, in una Prima Squadra. L’approccio è stato ottimo. Il modo di lavorare della società, soprattutto, gli ha fatto pensare che in fondo, con le dovute proporzioni, “la Cairese organizzativamente non sia così diversa dall’Entella” dice proprio Babliuk.

L’annata in gialloblù fu positiva e l’Entella lo richiamò, ma non fu come la prima volta: giocando poco e non avendo un buon rapporto con il mister, la negatività prese il sopravvento in lui, creandogli anche delle difficoltà extra calcistiche.

Ma “chi trova un amico trova un tesoro”, e Mykola lo ha trovato in Alberto Moraglio: il supporto e i consigli dell’esperto portiere gialloblù lo hanno spinto a contattare la dirigenza della Cairese e, accogliendolo subito a braccia aperte, ha potuto riprendere il suo percorso proprio da dove si era interrotto: a Cairo.

Stava andando tutto bene, tra prestazioni convincenti e rinnovato entusiasmo, fino alla tristissima notizia del 24 febbraio. Con i suoi nonni, sua zia e suo cugino in Ucraina, le preoccupazioni della famiglia hanno toccato tetti altissimi, soprattutto per l’imprevedibilità dell’evento: “Nessuno se lo aspettava. Io sentivo mio nonno quasi tutti i giorni e nessuno avrebbe mai pensato che Putin potesse fare una cosa del genere. Anzi, lui mi tranquillizzava dicendomi che, secondo lui, un fatto così grave non sarebbe potuto verificarsi ai giorni nostri”.

Ciò che sta vedendo da lontano è toccante, soprattutto se si pensa ad un ragazzo di soli 18 anni: “Vedere al telegiornale i bombardamenti, le armate russe che entravano in Ucraina, sono stati momenti pesanti: pensavo ai miei nonni, a mia zia e a mio cugino. Ogni cosa che faccio, che sia andare a scuola o ad allenamento, il mio pensiero ricade sul fatto che mio nonno, che per me è stato tutto, potrebbe non esserci più da un momento all’altro“.

Le sensazioni future paiono sempre più nefaste, quindi si cerca in tutti i modi di riuscire a giocare d’anticipo: “Noi abbiamo contatti giornalieri con tutti loro. Mia madre, piangendo, cerca di convincere mio nonno a venire qui ma lui, avendo una casa in Ucraina, non se la sente di lasciare tutto. Fortunatamente nella mia città non ci sono stati ancora bombardamenti, solo delle sirene per avvertire la presenza degli aerei; questo mi rende più tranquillo, però ogni volta che chiamo e non mi risponde penso subito al peggio. Non credo che Putin si fermerà, anzi, il conflitto è appena iniziato e io, con tutto me stesso, sto cercando di aiutare mia madre a convincere mio nonno“.

L’arrivo in Italia è stato un momento cruciale della vita di Mykola Babliuk. La sua ammirazione e gratitudine per il nostro Paese è cresciuta di anno in anno: “Dispiace quando molti ragazzi della mia età dicono che hanno l’ambizione di andare via, definendolo un Paese che non dà prospettive future ottimali. Io, venendo da un Paese ancora più povero, mi sono reso conto della fortuna che ho oggi a starci, vivendo pienamente senza aver bisogno di nient’altro. L’Italia rappresenta una salvezza per me, fossi ancora in Ucraina sarei in mezzo alla guerra, come la rappresenta il calcio: l’unica distrazione che non mi ci fa più pensare“.

E Babliuk sta dimostrando di saperci fare con il pallone tra i piedi: “Penso di essere cresciuto molto sia calcisticamente, in primis all’Entella, sia umanamente a Cairo, dove mi sono forgiato il carattere: per giocare in Eccellenza bisogna averlo forte. Entrambe le due esperienze mi hanno fatto maturare a 360°, ma alla Cairese sono rinato“.

E il calcio, a volte, sa unire. Quello che è successo domenica nel pre partita contro il Finale è destinato a rimanere un ricordo indelebile che lo stesso Mykola porterà nel cuore: “Voglio ringraziare Daniele Siri e la società per la possibilità di fare quel gesto, per me è stato veramente importante. Tutti i ragazzi e i mister mi sono sempre stati vicini, facendo sentire la loro presenza anche in questo momento difficilissimo, quindi sapevo di poterci contare. L’emozione è stata fortissima: entrare con la mia bandiera, sentendo gli applausi del pubblico e abbracciare i miei compagni è stata un’emozione indescrivibile“.

Le settimane di Mykola Babliuk sono state intrinseche di ansia e sofferenza, ma lo sport sta svolgendo un ruolo importantissimo: unisce e distrae, perché a volte un calcio ad un pallone è più liberatorio di qualsiasi altra cosa.