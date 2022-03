Cade sul sentiero delle Manie: biker ferita a un arto, trasportata in ospedale

Finale Ligure. Durante un’escursione in mountain bike che stava effettuando nel primo pomeriggio insieme al marito sul “Sentiero 24 ore” nella zona delle Manie, una donna di 52 anni si è infortunata cadendo dal mezzo a due ruote.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito giunti i tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria che hanno collaborato con i vigili del fuoco e i volontari della Croce Bianca di Spotorno.

A seguito della caduta la biker si è procurata una probabile frattura a un arto sinistro. In via precauzionale è arrivato anche l’elisoccorso Drago. Ma, alla fine, anche per la vicinanza con la strada la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in ambulanza. Per la donna è stato disposto un codice giallo: fortunatamente non è in gravi condizioni.