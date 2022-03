Borgio Verezzi, minoranza: “Nostre interrogazioni in sospeso da 3 mesi. Quando il prossimo consiglio comunale?”

Borgio Verezzi. “Dall’ultimo consiglio comunale tenutosi il 28 dicembre scorso sono ormai trascorsi quasi 3 mesi oltre le cinque riunioni di giunta comunale che si sono tenute con deliberazioni piuttosto routinarie, le poche notizie di cui siamo a conoscenza le apprendiamo dai giornali. Siamo in attesa di ricevere risposte alle nostre interrogazioni in sospeso e rinnoviamo il nostro appello ad aumentare le occasioni di dialogo e di discussione fra le parti”.

A dirlo è il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi per tutti”. “Abbiamo letto dell’approvazione del PUC da parte della giunta regionale, abbiamo letto dell’intenzione dell’amministrazione di avviare numerosi progetti su outdoor e turismo ecosostenibile, abbiamo letto della rinnovata fiducia verso il dimissionario direttore artistico del Festival Teatrale Stefano Delfino (non senza qualche polemica tra le parti)” prosegue.

“Prendiamo atto della formazione di un nuovo gruppo consigliare composto dall’ex vice sindaco Maddalena Pizzonia delle quali intenzioni ci saranno chiare ci auguriamo nel prossimo consiglio. Certamente condividiamo le sue perplessità sulle mancate promesse mantenute dall’attuale amministrazione per quanto riguarda i progetti dei primi 100 giorni di governo – aggiungono dal gruppo di minoranza -. Ovviamente saremo molto attenti affinchè i progetti presentati, se condivisi, diventino realtà, in particolare su tutta quella partita progettuale riferita al Pnrr (centri storici, parchi urbani, infrastrutture specie per Verezzi)”.

“Continueremo a portare avanti la nostra politica di dialogo e condivisione con la popolazione ma al momento rimaniamo ancora perplessi davanti a questo immobilismo che speriamo non diventi nuovamente la caratteristica dell’amministrazione nei prossimi anni. In attesa quindi di sapere con certezza la data del prossimo consiglio comunale, in attesa di ricevere risposte alle nostre interrogazioni che rimangono ufficialmente in sospeso da tre mesi rinnoviamo il nostro appello ad aumentare le occasioni di dialogo e di discussione fra le parti, puntando al coinvolgimento massimo della popolazione nelle decisioni della macchina comunale e dichiarando nuovamente la nostra disponibilità per l’istituzione di commissioni ad hoc sugli argomenti più sentiti” concludono.