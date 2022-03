Borghetto, la scuola primaria festeggia il carnevale grazie a Comune e Forum Culturale

Borghetto Santo Spirito. Dopo due anni, nel giardino della scuola primaria dell’istituto comprensivo Val Varatella, hanno fatto il loro ritorno le colorate maschere indossate da tutti i bambini e dagli insegnanti. In collaborazione con il Forum Culturale e l’amministrazione comunale, infatti, è stata organizzata una gioiosa mattinata di puro divertimento come solo il Carnevale può offrire.

Il tutto è iniziato alle ore 10:00 con la premiazione dei presepi costruiti dagli alunni in occasione della mostra che, ormai da alcuni anni, si tiene nelle vie del centro storico durante il periodo natalizio.

La presidentessa del Forum Culturale APS Elena Gandolfo dichiara: “Siamo felici di essere riusciti a far sorridere i nostri bambini delle scuole di Borghetto, l’entusiasmo era alle stelle. Nonostante le difficoltà, il Forum Culturale APS non si è mai fermato. Le numerose iniziative, sia in formato digitale sia in presenza, ne sono testimonianza; tra queste la mostra dei Presepi e la riapertura della Sala Marexiano. È stato difficile, ma ci siamo riusciti coinvolgendo tutta la cittadinanza. I primi tre classificati sono stati i bambini. Al terzo posto troviamo il Centro Ragazzi Kaleindos, al secondo posto la terza A e al primo le due quarte. Arte e cultura si sono fuse insieme passando dalla storia dei Macachi al riciclo creativo. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune. Ringraziamo tutti i partecipanti, 63 i presepi in mostra per tutto il paese. Si ringraziano, inoltre, la Croce Bianca di Borghetto, l’associazione AISA, il Gumbo della Riva e la Lega Navale di Borghetto santo Spirito per la grande partecipazione. In ultimo ringraziamo il Ludogarden dei Vivai Michelini per la collaborazione e il grande lavoro.

Dopo la premiazione hanno fatto il loro spettacolare ingresso le maschere tradizionali del Comune di Borghetto e di Balestrino. Ed è stato subito festa. Tra stelle filanti, coriandoli, canti e balli. Straordinaria, infatti, la performance degli alunni della classe quinta che, dopo la loro esibizione, hanno trascinato tutti gli alunni della Primaria in una scatenata quadriglia.

La colorata e divertente mattinata si è conclusa con la consegna alla scuola, da parte della principessa Perseghina, della chiave del carnevale che sarà gelosamente custodita da tutti gli alunni fino al prossimo anno.