Polemica tra ingauni e Fb Regione, i gestori: “Commenti ripetuti, applicata la social policy per evitare lo spam”

Liguria. Non si è fatta attendere la replica del “social team” di Regione Liguria rispetto alla polemica circa la gestione della pagina Facebook di Regione Liguria, da cui nelle scorse ore sarebbero stati eliminati diversi post e commenti (ovviamente polemici nei confronti dell’amministrazione regionale) inerenti l’ospedale di Albenga. Alcuni utenti particolarmente “caldi” sarebbero stati anche bannati dalla pagina. Secondo chi gestisce la pagina, i commenti scomparsi sarebbero stati rimossi non per il contenuto in sé, quanto perché identificati come spam: succede ad esempio quando vengono postate ripetutamente le stesse immagini o gli stessi testi.

Dal team che gestisce i canali social della Regione arriva una nota nella quale si legge: “La pagina Facebook di Regione Liguria fornisce informazioni di pubblica utilità ai cittadini e sull’attività istituzionale dell’Ente. Tutti i commenti sono benvenuti e sono letti dal social team di Regione Liguria, che risponde, ove possibile, e modera la discussione applicando la social policy pubblicata sulla pagina stessa. La social policy stabilisce le modalità di netiquette, comunemente applicate in ogni forum digitale, che permettono di mantenere la discussione entro comportamenti non violenti, rispettosi, apolitici e corretti. Non sono ammessi ad esempio la pubblicazione di fake news (informazioni false o non verificate, ovvero in contrasto con quanto pubblicamente affermato da Regione Liguria) così come lo spam, cioè pubblicare più volte lo stesso messaggio su uno o più thread allo scopo di ‘inondare’ i commenti impedendo la discussione agli utenti. Non è inoltre permesso pubblicare immagini, screenshot e fare propaganda politica”.

Il Social Team agisce “in maniera indipendente e si riserva di moderare i commenti e i contributi che non rispettano la netiquette, nascondendoli, eliminandoli e, nei casi più gravi oppure ripetuti, bloccando l’utente dalla discussione o dalla pagina, temporaneamente o in maniera definitiva. Durante l’emergenza Covid la pagina è stata più volte fatta oggetto di violenti attacchi no-vax, di spam da parte di centinaia di profili anche fake, con decine di migliaia di commenti moderati ogni mese. Il social team dell’Ente è intervenuto solo sullo spam, mentre i commenti degli utenti che protestavano o attaccavano la regione esponendo le proprie opinioni, dunque all’interno della netiquette, non sono stati moderati”.

Dal canto suo, il presidente della Regione Giovanni Toti è molto più tranciante: “Manifestare le proprie opinioni è sempre legittimo e sacrosanto. Mentire sapendo di mentire, per interessi politici, oltre che essere squallido, è inaccettabile. Scrivere che ad Albenga senza il pronto soccorso si muore è francamente qualcosa di intollerabile. Il ponente savonese ha un pronto soccorso nell’ospedale Santa Corona, a 12 chilometri dal Comune di Albenga”.

“E lo stesso ospedale di Albenga, lungi dall’essere depotenziato, oggi, che il Covid sta finendo, ospiterà sempre più servizi per i cittadini. Servizi utili e appropriati”, sottolinea Toti. “Questa città non ha il pronto soccorso dal 2012 e non siamo stati certo noi a chiuderlo. Ma oggi chi sostiene che la corretta politica sanitaria sia sparpagliare piccoli pronto soccorso ovunque, per spirito di bandiera o per strumentalizzazione politica, è lo stesso che mette a rischio la vita dei cittadini”, conclude Toti.

In una nota, i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria chiosano: “Riteniamo che alla base della democrazia ci siano i diritti sanciti dalla Costituzione che, ovviamente, comprendono la libertà di opinione. Chiunque ha il diritto di manifestare il proprio pensiero, se esposto senza ledere il rispetto altrui, ma nessuno può arrogarsi il diritto di mentire con il solo scopo di abbandonarsi a una mera propaganda politica, senza senso e senza rispetto dei cittadini”.

“Il clima che qualcuno sta creando ad arte nel ponente savonese, a proposito del pronto soccorso di Albenga, è totalmente ingiustificabile e dannoso – proseguono i consiglieri regionali arancioni – Sostenere che senza pronto soccorso sotto casa si muore non è solo inaccettabile, ma è anche fuorviante rispetto alla realtà dei fatti. Il pronto soccorso ad Albenga manca ormai da dieci anni, da quando la precedente giunta regionale di centrosinistra lo chiuse, senza chiedere il permesso a nessuno. E, al di là, di questa puntualizzazione è fondamentale ripetere che questa porzione di regione ha già un pronto soccorso, che è quello dell’ospedale Santa Corona e che si trova a 12 chilometri da Albenga e che non verrà assolutamente depotenziato ma, anzi, arricchito di nuovi servizi indispensabili per il cittadino, come lo stesso presidente Giovanni Toti ha già a più riprese ripetuto”.

“Esistono dei parametri e esistono delle regole da rispettare – conclude il gruppo consiliare della Lista Toti Liguria – non si può pensare di avere qualunque servizio sanitario sotto casa e chi sostiene il contrario lo fa solo per appartenenza politica e per continuare a fare un’opposizione rigida e inutile, anche su temi che invece dovrebbero vederci tutti partecipi e impegnati dalla parte del nostro territorio. La pandemia è quasi alle spalle, ma occorre capire che non si possono fare passi avanti concreti se ci sarà sempre chi è pronto a speculare sulla pelle dei cittadini per uno squallido interesse politico e personale”.