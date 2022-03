Boom di adesioni alla raccolta di materiale di Anpi per il popolo ucraino: il grande cuore dei cellesi

Celle Ligure. Una risposta generosa e tangibile alla richiesta di aiuto per il popolo ucraino con la raccolta promossa dall’Anpi della sezione dedicata ai Fratelli Figuccio che, proprio ieri, ha effettuato la consegna del primo ingente carico alla Chiesa del Sacro Cuore di Savona, dove stanno convergendo gli aiuti di tantissimi savonesi che rispondono da giorni all’iniziativa.

Negli uffici dell’Unipol di Largo Giolitti è arrivato, e continua ad arrivare, molto materiale che i volontari, dopo il primo viaggio di ieri, porteranno a breve, nuovamente, all’associazione Pokrova. In vista di nuove consegne chiedono, se possibile, di “dividerlo in scatole che abbiano scritto il contenuto, in modo da rendere più agevole il lavoro”.

Una raccolta che sta dando ottimi frutti, organizzata insieme a don Piero Giacosa, per lunghi anni parroco a Celle, e adesso sacerdote della chiesa dei Santi Giovanni Battista e Andrea, in centro a Savona. Alla catena di solidarietà partecipa anche la Croce Rosa. Questa mattina, alle 9, c’era già gente che consegnava. Una grande dimostrazione.

“Oltre al materiale, – spiega a IVG.it il presidente dell’Anpi, Renato Zunino, – abbiamo avuto molte donazioni che, implementate da una quota messa come Anpi Celle, ci hanno permesso di arrivare a mille euro che abbiamo destinato per l’acquisto di medicinali. È stata una risposta dei cellesi straordinaria”.

“Se qualcuno volesse contribuire a dare una mano ai volontari nella gestione della raccolta di materiale regalando un po’ del suo tempo per questa importante causa, è accolto volentieri. Intanto nel pomeriggio un gruppo di iscritti inscatolerà il materiale suddiviso per genere. Aiutiamo il popolo Ucraino consegnando quello che possiamo”, conclude.

Si raccolgono prodotti per bambini e adulti: pannolini, vestiti, giacche, maglioni, biancheria intima, calze, omogeneizzati, prodotti per l’igiene personale, salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani.

Prodotti alimentari: pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the, caffè solubile, piatti, bicchieri e posate monouso.

Medicinali e dispositivi medici: antibiotici, analgesici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso e siringhe. Punto di raccolta in Largo Giolitti, numero 7, dagli uffici Unipol, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle alle 12 e dalle ore 16 alle 18 e 30.