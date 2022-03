Liguria. “L’emendamento ammazza balneari riempie le piazze a Genova e Roma”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Il Consiglio dei Ministri, pochi giorni fa, ha adottato un emendamento che taglia la testa al comparto balneare: sancisce l’evidenza pubblica, non assicura in nessun modo l’investimento di chi ha investito e fatto una scelta di vita”, ha spiegato.

“Conduco questa battaglia ormai da anni e continuerò a farlo. Mi auguro che dall’esagerazione dell’emendamento irricevibile, si possa aprire un tavolo di confronto. Che questo comparto debba essere rivisto è vero e andrà rivisto. Ma i balneari non sono certo lì per caso, ma per un motivo legittimo, e lavorano 12 mesi l’anno”.