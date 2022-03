Boissano, gli alunni della scuola incontrano (online) lo scrittore Riccardo Gazzaniga

Boissano. Ieri, martedì 8 marzo, le classi 4A e 4B del plesso di Boissano dell’istituto comprensivo di Loano/Boissano hanno partecipato ad un incontro online con lo scrittore Riccardo Gazzaniga per porre alcune domande sul libro “Abbiamo toccato le stelle” che è stato scelto dalle insegnanti nell’ambito del progetto “Libriamoci-Letture a voce alta”.

Dopo aver letto il libro e discusso dei vari argomenti riguardanti in principal modo il mondo dello sport, gli alunni hanno realizzato un cartellone con disegni e con le frasi più significative trovate nel libro. A conclusione del lavoro, lo scrittore si è reso disponibile a rispondere a tutte le domande dei bambini spiegando loro come abbia iniziato ad avvicinarsi alla scrittura (“Intorno ai 12 anni, durante l’ora alternativa alla religione, l’insegnante ci faceva scrivere”), come possa conciliare il suo lavoro in Polizia con quello da scrittore (“Riesco a fare l’una e l’altra cosa”) e di cosa lo avesse ispirato a scrivere un libro fatto di piccole ma grandi storie dedicate allo sport.

La risposta è stata: Peter Norman, protagonista della sua prima pubblicazione in rete dal titolo “L’uomo bianco in quella foto”. Senza Peter Norman Riccardo Gazzaniga dice che probabilmente non ci sarebbe stato questo libro, che ha venduto più di 40.000 copie, rispetto alle 4.000 previste. “Fiero di farne parte” è la frase chiave del racconto che narra una storia di solidarietà tra questo atleta e due atleti di colore Tommie Smith e John Carlos: durante le Olimpiadi del ’68, osarono abbassare la testa ed alzare un braccio indossando un guanto nero, in segno di protesta, mentre veniva suonato l’inno americano, perché volevano avere gli stessi diritti dei bianchi, volevano che tutte le ingiustizie subite da molti atleti di colore, fossero ammesse da chi le aveva commesse: ma loro due volevano molto di più, perché fuori dalla pista in cui correvano erano considerati delle nullità. Peter Norman era sul podio con loro quella sera: aveva sulla maglietta una piccola spilla riguardante il Progetto per i Diritti umani. Quella spilla gli costerà moltissimo e lo si scoprirà alla fine del libro, perché lo scrittore lascia questa storia proprio per ultima. Non solo i due atleti di colore pagheranno caro quel gesto, ma anche Peter Norman, uomo bianco, australiano, che non ritrattò mai quel comportamento (malgrado molte richieste) ma anzi, continuò a battersi anche lui per l’uguaglianza degli uomini.

Lui stesso spiegò le ragioni del suo gesto, in un documentario girato dal nipote: “Non vedevo il perché un uomo nero non potesse bere la stessa acqua da una fontana, prendere lo stesso pullman o andare alla stessa scuola di un uomo bianco. Era un’ingiustizia sociale per la quale nulla potevo fare, ma che certamente detestavo. E’ stato detto che condividere la mia medaglia con tutto quello che accadde quella notte nello stadio olimpico di Città del Messico, abbia oscurato la mia performance. Invece è stato il contrario. Lo devo confessare: io sono stato fiero di farne parte”.

Il libro è stato molto apprezzato dagli alunni, i quali hanno posto domande molto serie ed interessanti allo scrittore. Sono e siamo (noi insegnanti), fieri di aver fatto parte di tutte quelle grandi storie anche solo leggendole: ci hanno dato tanti spunti sui quali riflettere e sui quali rifletteremo ancora. Questo pomeriggio ci ha reso tutti più ricchi.

Le classi e le insegnanti ringraziano infinitamente lo scrittore.