Biblioteca di Alassio in forte ripresa: ecco i dati del 2021

Alassio. La pandemia, che ancora oggi pervade la vita di tutti, ovviamente si è tradotta per attività e istituzioni in un forte calo di affluenza. Anche la Biblioteca di Alassio, dopo aver toccato i suoi massimi di sempre nel 2019, ha rivisto al ribasso le cifre del 2020. Proprio per questo il 2021 è stato atteso come un anno particolarmente importante per una prima verifica degli indicatori principali.

“In effetti è andata così – dichiara Paola Cassarino Consigliere alla cultura – e possiamo dire, grazie agli esiti del 2021, ormai superata la fase più brutta. Siamo tornati a crescere con decisione. Serviva una sterzata significativa e vedere miglioramenti a doppia cifra ci rasserena e rafforza”.

In effetti gli ultimi dati della Biblioteca di Alassio sono eloquenti. I prestiti a domicilio risalgono di oltre il 28% andando a sfiorare quota undicimila e il totale dei documenti trattati dagli utenti nel corso dell’anno, comprendendo le consultazioni in sede, arriva a superare quota 45.000, portando la media giornaliera dei documenti trattati a oltre 190 testi (+15%).

“Il punto basso del 2020 – prosegue Cassarino – è già lontano e vogliamo ritornare a quella biblioteca frequentatissima che fino al 2019 era la normalità di tutti i giorni. Nel 2022 la Biblioteca ha già in progetto delle importanti novità per i suoi utenti e soprattutto per chi ancora non utilizza i servizi bibliotecari della nostra Città”.

Tra i dati che spiccano c’è l’alto numero di bambini e ragazzi, coinvolti nella programmazione delle letture animate e laboratori, che ogni mercoledì assistono a letture o partecipano a creazioni didattiche. Dai 614 bambini del 2020 si è balzati rapidamente ai 1.435 del 2021 per vedere più che raddoppiati i partecipanti agli eventi.

“Nel 2022 l’obiettivo principale – conclude Cassarino – sarà consolidare la ripresa e porre le basi per i nuovi traguardi del prossimo triennio. La biblioteca, e tutto il Sistema bibliotecario di Alassio, sta attivando nuove strade per rendere sempre più partecipi gli utenti e per offrire una vivibilità migliore degli spazi interni. Non mancheranno le positive sorprese”.

Anche altre voci sottolineano il buon 2021.

“Il passaggio dei servizi bibliotecari sotto la società partecipata Gesco – ricorda Igor Colombi Presidente della società – si è rivelata una scelta positiva e dinamica al tempo stesso. La capacità di collaborazione sinergica tra staff e gruppo dirigente, di cui voglio ricardare l’impegno dei colleghi Simona Ivaldi e Angelo Parolini, ha prodotto esiti sempre migliori rispetto alle attese. E di questo possiamo andarne fieri per i cittadini di Alassio”.

Si ricorda infine che la Biblioteca ha ripreso la piena collaborazione con le scuole del territorio alassino, tornando a proporsi come interlocutore didattico di supporto per una crescita sensoriale più ricca e coinvolgente in favore dei giovani del territorio.