Bergeggi, donna cade dalla finestra e finisce su una cancellata: soccorsi mobilitati

Bergeggi. E’ caduta dalla finestra, fortunatamente solo dal primo piano, finendo però su una cancellata dopo un volo di un paio di metri.

E’ successo poco fa in una abitazione di Bergeggi, in via Torre d’Ere: ferita una donna.

Restano ancora da appurare le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto, forse un malore improvviso o forse una natura accidentale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e il 118: dopo le prime cure alla signora da parte dei sanitari, per lei è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona per le ferite riportate nella caduta e nell’impatto contro la struttura sottostante.

Secondo quanto appreso, le sue condizioni non sono giudicate gravi, non ha riportato traumi significativi: presso il nosocomio pietrese sono in corso gli accertamenti medici del caso.