Belgrado 2022, ai Mondiali Indoor brilla ancora la stella di Marcell Jacobs: vittoria sui 60 metri piani e record europeo conquistato

Belgrado. Lo ha fatto ancora. Marcell Jacobs nella tarda serata di ieri è riuscito a laurearsi campione del Mondo Indoor nei 60 metri piani, un risultato ottenuto al fotofinish che gli è valso il nuovo record europeo nella specialità.

Nella capitale serba il campione olimpico era chiamato a riscattarsi dopo una falsa partenza sofferta circa due settimane fa, un obiettivo ampiamente superato riuscendo ancora una volta a far parlare di sè il mondo intero.

Nazarov (Est), Cissè (Civ), Coleman (Usa), Bracy (Usa), Thomas (Gbr), Ajomale (Can), Elcock (Tto), questi alla partenza gli sfidati di Jacobs il quale, dopo aver migliorato in semifinale il record italiano, è stato capace di non accontentarsi andando a strappare l’oro a Coleman al fotofinish dopo aver compiuto una rimonta ai limiti dell’epico.

6″44, questo il tempo mostruoso che è valso all’atleta originario di Desenzano del Garda, come già anticipato, anche il record assoluto europeo strappato ad un ottimo corridore come il britannico Chambers (il quale aveva corso in 7″42).

Domani toccherà a Tamberi, ma nel frattempo il tricolore è tornato sulle spalle di Marcell Jacobs: l’Italia sportiva esulta, a scattare non è più soltanto la Ferrari, ma anche e soprattutto il campione azzurro lo scorso anno protagonista all’edizione 2021 del Meeting Città di Savona.