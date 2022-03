Baseball: Cairese imbattuta nel triangolare di Primavera

Cairo Montenotte. Domenica 27 marzo, sul diamante di Cairo, si sono incontrati, nel triangolare di Primavera, il Sanremo Baseball, i Red Clay di Castellamonte e la Cairese organizzatrice dell’evento.

La giornata è stata un importante test per la stagione che sta per incominciare e i biancorossi hanno avuto positive indicazioni sullo stato della giovane compagine valbormidese.

Nel primo incontro i tecnici De Bon Simone e Haces German Orlando Joaquin hanno optato per la batteria di esperienza Baisi-Bonifacino mentre, in diamante, la scelta è andata sulle giovani leve Franchelli e Garra cerniera centrale, Bussetti in prima e Torterolo Andrea in terza base; in campo esterno, sotto la guida di Ferruccio al centro, ancora i due giovani De Bon e Leoncini, Ceppi nel ruolo di battitore designato.

L’avversario il Sanremo. Dopo un inizio equilibrato (4 a 4 al terzo inning) è la Cairese ad allungare trascinata da Franchelli (fuoricampo interno con due punti battuti a casa) e dalle valide di De Bon, Bonifacino e dal lungo doppio di Ferruccio. Al quinto inning sul monte viene chiamato Bussetti che chiude la gara con sicurezza. Risultato finale 7 a 4 per i padroni di casa.

Nella gara con il Castellamonte lo staff tecnico fa ancora esperimenti e affidandosi alla batteria Castagneto-Torterolo Davide, in diamante Sechi in seconda base, Bloise in terza base, Gandolfo va all’esterno destro e Bonifacino dh. Le formazioni si studiano per tre riprese, poi al quarto inning la svolta: ad aprire le danze sono le valide di Ferruccio e Bonifacino e di nuovo Franchelli a sparecchiare e a spingere tre punti a casa. La reazione del Castellamonte non tarda ad arrivare i due punti segnati potrebbero riaprire la partita, ma la Cairese tiene, Buschiazzo sul monte guida la difesa mentre in attacco sono le valide di Ferruccio e Torterolo Davide a mettere al sicuro il risultato.

La giornata è stata molto positiva. Chiaramente l’obiettivo non era il risultato, ma l’efficacia delle soluzioni sperimentate, efficacia che ha lasciato soddisfatti i tecnici per come hanno risposto i ragazzi. Domenica ultimo allenamento di rifinitura e poi sarà campionato con partenza domenica 10 aprile a Cairo contro i Desperados di Torino.

Prossimo impegno per l’Under 17 un’amichevole internazionale, sempre a Cairo, sabato 16 aprile contro la squadra francese dei Baracudas di Montpellier.

Franchelli autore di un fuoricampo interno

Time-out sul monte cairese

La locandina dell’evento