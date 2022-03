“Banff Mountain Film Festival” a Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: “Bella vetrina di promozione outdoor”

Pietra Ligure. Un’altra serata al teatro Moretti di Pietra Ligure con una sala dalle grandi occasioni per l’attesa tappa del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour”, dedicato ai migliori film di avventura, corto e mediometraggi sulla cultura e l’ambiente della montagna e sport outdoor del mondo.

Numeroso il pubblico e gli spettatori arrivati dalla Liguria e anche da fuori regione per assistere alla speciale proiezione: una selezione di 10 tra i migliori corto e medio metraggi, in lingua originale con sottotitoli in italiano, che hanno partecipato alla prestigiosa rassegna cinematografica canadese.

Un festival internazionale, che incarna lo spirito di una intera community outdoor a livello mondiale sempre più numerosa. E a Pietra Ligure non sono mancati “stakeholders” del settore…

Protagoniste terre remote, luoghi incontaminati, nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione: “Un evento speciale e di risonanza internazionale che premia la vocazione outdoor del nostro territorio e le scelte dell’amministrazione comunale sulla nostra offerta turistica – ha detto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che ha fatto gli onori di casa assieme al sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli -. Importante la stessa collaborazione con Finale Ligure nel settore del turismo sportivo per portare nella nostra cittadina eventi e iniziative di richiamo e capaci di generare un indotto virtuoso”.

“Un mondo outdoor fatto di passione, amore per lo sport e per la natura, rispetto per l’ambiente e potente veicolo di promozione turistica. In Italia la storia del Banff compie dieci anni e siamo davvero orgogliosi di far parte del lungo tour che festeggia questo importante anniversario e che tocca le principali città italiane” hanno ribadito gli assessori al turismo di Pietra e Finale Ligure Daniele Rembado e Claudio Casanova.

La tappa ligure scelta dal festival, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, rappresenta un riconoscimento all’azione svolta in questi anni per sviluppare il settore outdoor a livello comprensoriale: “Motivo di orgoglio e soddisfazione, ma anche spinta a proseguire sul percorso avviato” aggiungono i due assessori comunali.